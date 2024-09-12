С началом учебного года родители записывают детей на получение дополнительного образования по интересам — в кружки, спортивные, музыкальные и художественные школы. Уплаченные за детей налоги родители или опекуны могут вернуть при подаче годовых деклараций. Но не всегда. Как разобраться, что образование по интересам — законное, а потраченные деньги можно частично вернуть? И как это сделать? Рассказываем.
Возврат налога полагается за занятия, которые проводит образовательное учреждение или легализованное должным образом юридическое или физическое лицо.
Какое образование по интересам - законное?
Если налоги не вернули, то "кружок" незаконный?
Что будет тем, кто учит без лицензий и аккредитаций?
Легально ли "иностранное" онлайн-образование по интересам?
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