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С началом учебного года родители записывают детей на получение дополнительного образования по интересам — в кружки, спортивные, музыкальные и художественные школы. Уплаченные за детей налоги родители или опекуны могут вернуть при подаче годовых деклараций. Но не всегда. Как разобраться, что образование по интересам — законное, а потраченные деньги можно частично вернуть? И как это сделать? Рассказываем.

Возврат налога полагается за занятия, которые проводит образовательное учреждение или легализованное должным образом юридическое или физическое лицо.

  • Какое образование по интересам - законное?

  • Если налоги не вернули, то "кружок" незаконный?

  • Что будет тем, кто учит без лицензий и аккредитаций?

  • Легально ли "иностранное" онлайн-образование по интересам?

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