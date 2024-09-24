Публикация расследования Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК), в котором бывший российский олигарх Леонид Невзлин обвиняется в заказе ряда нападений на руководителей организации вызвала скандал и привела к аресту в Польше вероятного сообщника Невзлина, бывшего российского адвоката Анатолия Блинова. В расследовании фигурируют все три страны Балтии. В Литве произошло нападение на Леонида Волкова. В Латвии Невзлин с Блиновым, якобы, пытались заказать уголовное дело на Владимира Ашуркова (ФБК), а в Эстонии нашелся политик - противник публикации расследования ФБК. Так называемый "Невзлингейт" прочертил четкую грань между двумя лагерями в российской оппозиции. Delfi рассказывает о том, что из себя представляют ФБК и медиа-империя Михаила Ходорковского.

ФБК и империя Ходорковского

ФБК основан Алексеем Навальным в 2011 году и, несмотря на убийство своего лидера в российской тюрьме в марте этого года, продолжает активно работать и задавать повестку российской оппозиции. ФБК занимается пропагандой через Youtube-каналы (в первую очередь, через канал " Популярная политика "), расследованиями (каналы Алексей Навальный , Навальный LIVE и его сайт , личные каналы руководителей ФБК), составлением списка российских чиновников и олигархов с целью введения против них санкций ЕС и США ( Список коррупционеров и разжигателей войны, 7940 фигурантов - ред.).

Кроме того, ФБК координирует действия своих сторонников, находящихся в России и за ее пределами. Несмотря на признание в России террористической организацией (наряду с ИГИЛ и Аль-Каидой), ФБК до сих пор располагает в стране неофициальными сетями сторонников, а о ее популярности свидетельствует массовая манифестация, состоявшаяся в Москве в день похорон Алексея Навального. Финансируется организация за счет частных пожертвований.

У империи Ходорковского, в отличии от ФБК, сети сторонников в России нет. Единственная сколь угодно массовая политическая организация Ходорковского в России - "Открытая Россия" была закрыта им в 2021 году после преследований режима. Империя Ходорковского - это, в первую очередь, Youtube-каналы имени его самого - " МБХ-Медиа " и " Ходорковский LIVE ", Telegram-каналы ЧТД и " Можем объяснить ". Антивоенный комитет России и целый ряд связанных с ним публичных интеллектуалов. Назовем их политическими суррогатами, заменителями Ходорковского. Притворяясь независимыми экспертами, эти люди говорят, когда он молчит, и распространяют нужные ему нарративы и сообщения.



У ФБК никаких суррогатов нет. От имени организации выступают ее руководители, сотрудники или их открытые сторонники.

Кто такие суррогаты?

В список суррогатов Михаила Ходорковского можно добавить много разных персон. Остановимся на двух, крайне популярных гостей большинства российских эмигрантских медиа.

Так, например, юрист и политолог Владимир Пастухов, живущий в Лондоне, по данным британского реестра Companies House, с 13 марта 2024 года вместе с сыном Михаила Ходорковского Глебом возглавляет фонд New Eurasia Center, учредитель которого - британский адвокат Ходорковского Алистер Таллох. А с 2019 по 2023 Пастухов возглавлял другой фонд Ходорковского в Великобритании - New Generation Europe Foundation. Он до сих пор числится его совладельцем.

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