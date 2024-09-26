В конце лета на платформе TikTok появились фрагменты видео, снятого в одном из городов Латвии. На видео показан стоящий на коленях мужчина с надписью pedo на лбу. Под принуждением он признается, что собирался заняться сексом с 15-летней девочкой. Молодые люди на заднем плане говорят, что поймали его в интернете, притворившись этой самой девочкой.

Как на самом деле развивались события, достоверно трудно судить, но известно, что это не единственный случай, когда кто-то берет на себя работу полиции по раскрытию сексуальных преступлений. В видео показана также распечатанная переписка между мужчиной и несовершеннолетней девушкой.

В разговоре со следователем Госполиции, занимающимся раскрытием сексуальных преступлений против несовершеннолетних, портал Delfi выяснил, что за последнее время в Рижском районе произошло минимум два подобных случая. Запечатленного в TikTok сюжета среди них нет, так как видео снималось не в Риге. Но полиции известно о нем.

Кто эти "охотники за педофилами"?

Во всех этих случаях "охотниками" стали несовершеннолетние парни.

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