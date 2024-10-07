Эгея, Элея, Эсея, Убеле и Швете - покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета… Примерно так можно коротко сформулировать сюжет третьей премьеры сезона от Алвиса Херманиса в Новом Рижском театре. Поэтичные имена принадлежат коровам, главным героиням спектакля "Черное молоко-2024". Через них все латыши — молочные сестры и братья.

"Вот зачем латышский язык для русскоязычных первоклашек начинают изучать с определений, как "говорят" животные? В какой ситуации в школе, университете и на работе вам потребуется знать, что свинья rukšķ, курица — klust, а корова — mauj?!" - праведный гнев любящих родителей на эту тему разлился в начале учебного года по русскоязычной ветке соцсетей. Зря они.

Да, вряд ли такие знания потребуются для сведения годового баланса, совершения научного открытия или баталий в Твиттере (хотя, как знать)… Но даже сам факт изучения этих слов на первых уроках языка говорит очень многое о глсителях и хранителях этого языка — латышах. Понятие lauki для них если не святое, то корневое, это то, откуда есть пошли латыши.

Подробно о том, чем латышские lauki отличаются от русской деревни, Delfi рассказывал здесь.

Откуда взялось "Черное молоко"

Впервые поставленный в 2010 году Алвисом Херманисом спектакль "Melnais piens" ("Черное молоко") - поэтический рассказ о связи латышей с природой и космосом - один из самых важных в краеведческой серии НРТ, когда актеры шли в "поле", в народ, и собирали из первых уст информацию о том, как латыши любят, ненавидят, празднуют, работают, хоронят — в общем, живут. С природой и землей латыши традиционно жили в полной гармонии и, если позже в городах связь с землей поослабла, то опустение Риги по праздникам без лишних слов доказывает, где у латышей душа отдыхает.

Fоtо: JANIS DEINATS

Идея ставить спектакль пришла Алвису Херманису, когда он услышал ответ на вопрос, почему она до сих пор держит корову (все вокруг от них избавились), пожилая и хворая соседка ответила: "Корова мне нужна не из-за молока, а по другой причине — каждый раз, когда я ее дою, я подключаюсь к космосу".

Пятнадцать лет спустя, Херманис, с годами занимающий все более консервативную позицию, решил метафорическим языком напомнить латышам "про утраченный рай", про молочных братьев и сестер, которых связывает нечто большее, чем жизнь на одной земле.

"Наша постановка — не про актуальные сельскохозяйственные проблемы. И не про самих коров. Думаю, задача постановки — сохранить память, откуда мы пришли. Потому что известно: все латыши поднялись из села. Никто не был аристократом, что бы он не делал! - утверждает Херманис. - Все наши предки — из крестьян. И это значит, что связь латышей с землей, возможно, более существенна, чем для других народов. И корова — это не только метафора. Поэтому спектакль с годами становится все более актуальным. Потому что помнить о нашей пуповине с природой, космосом и наших предках все труднее".

Fоtо: JANIS DEINATS

Ну ты и корова!

Как и первая версия, "Melnais piens-2024" начинается с "Великого потопа". Рассказа о периоде, когда дождь лил много дней и превратил поля в озера, а за каждое зернышко цеплялась семья муравьев… Вальпенская пирамида - гора камней, в которой каждый бклыжник символизирует разрушенное латвийское хозяйство — уже выросла до 9 метров в высоту и 12 метров в диаметре, такими темпами — сколько и Гайзинькалнс обгонит... Люди - уже не те, да и жизнь не та. Над латгальским хозяйством кружит одинокий дрон, разбрасывая навоз (увы, и не только). И вот однажды выдоенное от коров молоко оказывается "черным" - к чему бы это?

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