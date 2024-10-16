Сокращение отпуска по уходу за ребенком больше не стоит на повестке дня, а урезание выплат на второй пенсионный уровень не окажет негативного влияния на будущие пенсии. Об этом в интервью LETA+ заявил министр благосостояния Латвии Улдис Аугулис (Союз "зеленых" и крестьян).

Министр признает, что налоговая реформа (подробно о том, в чем она заключается) - это компромисс, но называет ее сбалансированной и взвешенной. Delfi публикует перевод интервью Аугулиса в сокращении.

Общественность была встревожена вашим заявлением о возможном сокращении отпуска по уходу за ребенком. Позже вы сообщили, что такая идея больше не рассматривается. Но откуда она взялась?

Могу еще раз заверить, что сокращение отпуска по уходу за ребенком не входит в текущую повестку дня министерства. В то же время нам нужно думать о том, как решить проблему доступности рабочей силы в будущем.

Гипотетически, могут быть разные идеи, как привлечь людей на рынок труда. Идея сокращение отпуска по уходу за ребенком появилась в одном из мозговых штурмов. Но над этим предложением министерство сейчас не работает - совершенно точно. Нет его и в повестке дня при формировании бюджета в перспективе четырех лет. Кроме того, правительство поддержало идею увеличения родительского пособия для работающих родителей до 75% от пособия, но ее еще должен утвердить парламент.

Надо понимать, что 79% работающих родителей, получающих родительское пособие - отцы. Вопрос в том, что будет с матерями и их социальным обеспечением. Министерство благосостояния в бюджете следующего года подготовило предложение об увеличении родительского пособия. Оно не повышалось с 2014 года. Но поскольку сейчас приоритет оборона, правительство решило поддержать только увеличение пособия для работающих родителей.

Какова позиция вашей партии (СЗК) по иммиграционной политике и привлечению гастарбайтеров из третьих стран?

Прежде всего, надоо по максимуму привлечь на рынок труда местные ресурсы, в том числе людей с инвалидностью. Слишком много молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет не учатся и не работают. Нужно понять, сколько из них находится за пределами Латвии, сколько работает нелегально, сколько не работает и не учится.

Что касается привлечения рабочей силы из-за границы, нужно смотреть, насколько она квалифицированная. Кто нам нужен, низкоквалифицированные мигранты или работники с квалификацией? У меня была встреча с послом Узбекистана - обсуждали, как сделать, чтобы люди из третьих стран не работали в Латвии нелегально.

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