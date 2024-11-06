85 лет назад, 15 октября 1939 года, был запущен первый гидроагрегат Кегумской государственной электростанции, или Кегумской ГЭС, заложившей основу единой системы энергоснабжения Латвии. Однако вскоре мегапроект, разработанный правительством Карлиса Улманиса, пострадал от двух оккупационных властей, так и не успев стать движущей силой экономики независимой Латвии. Портал Delfi вспоминает, как возникла идея Кегумской электростанции, как создавалась ГЭС, как она изменила окрестности Кегумса и какие следы оставили в Латвии шведские инженеры, проживавшие в Кегумсе почти четыре года.