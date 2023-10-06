Что происходит в школе, где средняя оценка за экзамен — 5,5% из возможных 100%? Нужна ли школа, в которой из 46 сдававших 20 набрали ниже 10%, а где из 324 выпускников экзамен не сдали 99? Какие успехи у выпускников в тюрьме? Как школа Домского хора стала лучшей по английскому языку? Как получилось, что две с половиной тысячи экзаменов были провалены? Госцентр содержания образования (VISC) опубликовал отчет по итогам централизованных экзаменов за 2022/2023 год. Она вызывает вопросы.

Еще летом Центр содержания образования подвел предварительные итоги экзаменов за основную и среднюю школу. Поскольку отдельные школьники сдавали экзамены в дополнительные сроки, а многие обжаловали решения экзаменационных комиссий — полные таблицы обобщенных результатов были созданы только сейчас.

В прошедшем учебном году все госэкзамены как по основному, так и по среднему образованию были централизованными. Для выпускников 9-х классов это впервые, причем одинаковые для школ нацменьшинств и латышских. Зато для завершающих среднее образование впервые проводились экзамены разного уровня — оптимального и/или углубленного. Успеваемость школьников выражалась в процентах.

Впервые для получения сертификата с оценкой экзаменуемый должен был набрать не меньше 10% из максимально возможных 100%. Раньше требовалось не меньше 5%.

До 11 сентября можно было давать ответы по апелляциям сперва в основной, потом в средней школах. А число апелляций в этом году было рекордным — их подали почти в шесть раз больше, чем годом ранее: было 188 — стало 1011. И пересмотры оценок в этом году в некоторых случаях были очень существенными.

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