Почему российский исторический нарратив остался имперским? Какова роль школьного курса истории в формировании представлений о своей стране? Как примирить разные исторические нарративы в обществе? Как российские политики используют историю, чтобы оправдать вторжение в Украину? Как мог бы выглядеть современный российский исторический учебник? Чем плох "москвоцентризм"? Интервью с российским историком доктором Иваном Куриллой продолжает серию текстов Delfi, посвященных преподаванию истории в России и в Латвии.

В прошлые выходные российские власти обвинили ЕУСПб в сотрудничестве с нежелательной организацией за хранение книг, изданных Институтом "Открытое общество" и Институтом Кеннана. Не так давно российские власти признали "нежелательной организацией" Центрально-Европейский университет в Вене - партнер ЕУСб. Обвинение в сотрудничестве с "нежелательной организацией" может закончиться закрытием ЕУСПб и уголовным преследованием его преподавателей и студентов.

- Если побеседовать со средним российским человеком можно услышать примерно следующее: "Россия всегда вела справедливые войны, всегда в них побеждала и в этой тоже победит". Формирует ли такое представление об истории школьный учебник, или это все же влияние пропаганды?

- Учебник является важной частью формирования этих представлений, Но не только он. Надо понимать, что несколько поколений, еще советских, россиян читали очень похожие описания истории. То есть если ребенок обращается за какими-то разъяснениями к родителям, бабушкам, которые учились еще в СССР, то он услышит очень похожие истории из их уст про Россию. Про Советский Союз уже можно разные мнения услышать. Но если спросит про Петра I, то услышит примерно то же самое, что в нынешнем учебнике, что в учебнике сорока-пятидесятилетней давности. И чем меньше книг дома, тем больший авторитет приобретает учебник.

- В чем же тогда роль пропаганды?

- Большинству людей кажется, что они к пропаганде имеют иммунитет. Но на самом деле это не так. Большинство из нас какую-то форму пропаганды пропускает внутрь себя. А учебник несет на себе какую-то печать научного знания. Поэтому многим кажется, что в учебнике написано, "как оно было на самом деле" в отличие от того, что говорят заполошные люди из телевизора. И авторитет учебника становится выше. Восприятие учебника, как пропаганды, встречается гораздо реже. Он сохраняет авторитет главного рассказа о прошлом.

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