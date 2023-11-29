Глава Госцентра содержания образования (VISC) Лиене Вороненко покинула пост, который занимала с конца 2021 года. В сентябре чиновницу отстранили на время дисциплинарного расследования разработки и публикации методического материала "Сексуальное образование, вопросы и ответы". Вороненко отвечала и за новое содержание образования, экзамены по новым формулам и тестирование знаний госязыка у граждан РФ с ПМЖ Латвии. Теперь чиновница заняла должность руководителя образования и занятости в Конфедерации работодателей Латвии (LDDK), выяснило LETA.

Вороненко возглавляла VISC с конца 2021 года. До этого чиновница пять лет была там же менеджером по проектам еврофондов, связанным с развитием студенческих талантов и индивидуальных способностей учащихся. За прошлый год Вороненко заработала 34 884,49 евро, как следует из ее декларации о доходах.

До этого она курировала реализацию проектов исследований и инновационных разработок в сфере электроники, телекоммуникаций и оптики в "Исследовательском центре Leo" и руководила дошкольным образовательным учреждением "Центр развития семьи". Также была заведующей отделом компании SAF Tehnika и помощников главы отдела в Департаменте городского развития Риги.

В VISC на долю Лиене Вороненко выпали рекордные по масштабности задачи. И рекордное количество критики по их выполнению. Рассказывем подробно о "списке Вороненко".





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