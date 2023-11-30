Завтра стартует второй этап выдворения из Латвии граждан России, чей постоянный ВНЖ аннулировали из-за неявки на экзамен по госязыку или неподанных документов на статус постоянного жителя ЕС. Эти люди получат распоряжение о выезде в срок до 30 дней. Сколько тех, чье нахождение на территории Латвии теперь незаконно, Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) обещает подсчитать к середине декабря. Рассказываем, что ждет все категории граждан РФ, попавших под поправки Закона об иммиграции.

В сентябре глава PMLP Майра Розе сообщила, что ее управление разослало 3255 проживающим в Латвии российским гражданам письма о том, что в связи с новыми требованиями Закона об иммиграции они должны покинуть страну или пытаться получить временый ВНЖ на других основаниях. Было установлено, что 73 человека находятся за границей, а еще 200 не имеют задекларированного места жительства в Латвии.

Это действие PMLP стало очередным шагом по выполнению принятых годом ранее и дважды дописанных поправок к Закону об иммиграции, по которым автоматический постоянный вид на жительство бывших неграждан Латвии, получивших гражданство России после мая 2003 года, утратил силу, а чтобы получить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, надо было пройти ряд процедур. В том числе люди 15-75 лет должны предъявить сертификат о знании латышского языка на категорию А2, выданный после 1 февраля 2001 года.

Больше половины заявителей языковой экзамен не сдали. Возник и ряд других нюансов, неучтенных поправками. В итоге, всем, кто неуспешно сдавал или имел уважительные причины не явиться на экзамен, оформят ВНЖ на два года с сохранением социальных прав — за это время они обязаны подтянуть язык до А2, если хотят остаться в Латвии.

Сколько граждан России находятся в Латвии незаконно?

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