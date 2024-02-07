В Бюро омбудсмена обратились воспитанники детского дома — 15-летний и 11-летний мальчики оказывали сексуальные услуги 16-летнему. Госполиция не нашла состава преступления. Если бы детские специалисты руководствовались рекомендованным на такие случаи пособием, никто бы даже не обратился в полицию. Притом что законы были нарушены. Как сделать, чтобы дети знали свои права, а взрослые понимали, как действовать в каких случаях? Бюро омбудсмена изложило свои взгляды на сексуальное образование в Латвии.

Омбудсмен регулярно получает письма с просьбой ограничить доступ детей к информации, которая, по мнению обратившихся организаций и родителей, может навредить неокрепшим умам и помешать развитию.

Среди недавних возмутителей спокойствия общественности:

Методическое пособие "Сексуальное образование: вопросы и ответы" , по которому в четвертом классе предлагали рассказывать, в том числе, о трансгендерности и понятии "социальный пол". Говорилось о "бесполых людях", "перетекающем поле" и "рождении не в том теле". Как выяснилось, предназначалось оно не для детей, а для преподавателей, чтобы быть в курсе, если дети зададут сложные вопросы. И его введение никак не обсуждалось вовлеченными сторонами. Пособие было раскритиковано известным подростковым психологом Нилом Саксом Константиновым, который выразил мнение, что такие материалы скорее запутают детей в отношении сексуальной идентичности, чем помогут им что-то понять про себя.

, по которому в четвертом классе предлагали рассказывать, в том числе, о трансгендерности и понятии "социальный пол". Говорилось о "бесполых людях", "перетекающем поле" и "рождении не в том теле". Как выяснилось, предназначалось оно не для детей, а для преподавателей, чтобы быть в курсе, если дети зададут сложные вопросы. И его введение никак не обсуждалось вовлеченными сторонами. Пособие было раскритиковано известным подростковым психологом Нилом Саксом Константиновым, который выразил мнение, что такие материалы скорее запутают детей в отношении сексуальной идентичности, чем помогут им что-то понять про себя. Книга "Там, внизу", которую просили проверить около 150 разных организаций родителей. В ней детский гинеколог Ласма Лидака подчеркнула, как важно обучать детей нормальным названиям их половых органов. И книга в значительной степени посвящена именно поиску названий. Книга вызвала резонанс в парламенте. Переводчику книги стали поступать угрозы. Полиция провела ведомственное расследование, но нарушений Закона о защите прав детей не нашли.

которую просили проверить около 150 разных организаций родителей. В ней детский гинеколог Ласма Лидака подчеркнула, как важно обучать детей нормальным названиям их половых органов. И книга в значительной степени посвящена именно поиску названий. Книга вызвала резонанс в парламенте. Переводчику книги стали поступать угрозы. Полиция провела ведомственное расследование, но нарушений Закона о защите прав детей не нашли. Пособие для специалистов по работе с детьми "Sensoa. Система флажков: как реагировать на детское и юношеское сексуальное поведение" — перевод с бельгийской книги для негосударственных организаций, осуществленный латвийским НГО по борьбе с насилием Dardedze. Это пособие, предложенное специалистам, которые должны выявлять признаки сексуального насилия среди детей, оказалось неадаптированным к Законам Латвии. К примеру, по ней история с оральным сексом между 16-ти, 15-ти и 11-летними воспитанниками детского дома— вообще, не должна была дойти до полиции.



Омбудсмен возбудил проверку по книге "Sensoa. Система флажков" и ситуации с сексуальным образованием Латвии в целом. С одной стороны, у детей, как и у взрослых, есть права на свободу слова. С другой стороны, государство должно обеспечить им защиту от вредящей информации, в связи с их незрелостью. Целью было найти "золотую середину".

Статистика по ранней беременности и СТС-заболеваниям показывает, что качественной информации критически не хватает. Например, только в 2022 году семь девочек, не достигших возраста 14 лет, сделали аборты. Бюро омбудсмена получает много заявлений о сексуальном насилии в семьях, среди школьников, а также — воспитанников государственных учреждений. Оставлять ситуацию на самотек — опасно.

Так какие есть права у детей и семей?



"Однозначно, у детей есть право получать информацию по сексуальному воспитанию — это затрагивает права детей на здоровье и свободу слова. Тут сомнений нет", — считает руководитель отдела прав детей Бюро омбудсмена Лайла Гравере.

При этом обязанность государства — обеспечить, чтобы в рамках обязательного образования информация, связанная с сексуальным воспитанием, была объективна, критична и уважала разные мнения. Государству запрещено воздействовать на детей, затрагивая религиозные убеждения и философские воззрения родителей. У последних есть право давать своим детям такую информацию, которая гармонизирует со взглядами семьи.





Как государство может ограничивать информацию?



Государство имеет право ограничить доступ детей к информации, которая побуждает невзрослых людей приобщиться к вредным практикам или даже совершить противоправные действия.

Ребенок — человек, который переживает стремительное развитие в физическом, психологическом и эмоциональном плане, у него формируется идентичность. Поэтому материал, который вредит развитию детей, зависит от его возраста и степени зрелости.

В отношении детей критерии к информации могут быть строже, чем для взрослых. Потому что человек еще не зрел и на него легко влиять.

Какой возраст что означает?



В Латвии по Закону любой человек до 18 лет — ребенок.

С 12 лет ребенок может дать свой (не)согласие на усыновление

ребенок может дать свой (не)согласие на усыновление С 14 лет ребенок может дать осознанное (не) согласие на лечение (на прививку)

ребенок может дать осознанное (не) согласие на лечение (на прививку) С 15 лет наступает возраст административной ответственности за нарушения закона

наступает возраст административной ответственности за нарушения закона До 14 лет ребенок считает малолетним (в беспомощном состоянии)

ребенок считает малолетним (в беспомощном состоянии) С 14 ле т вступает криминальная ответственность за совершенные преступления

т вступает криминальная ответственность за совершенные преступления С 16 лет ребенок считается половозрелым.

Что незаконно в детской литературе?



С точки зрения закона, книги по сексуальному просвещению детей — это художественная литература.

Сегодня закон не позволяет распространять детям информацию (игры, видео, публикации, журналы, книги) с элементами жестокости, насилия, эротики и порнографии, а также влияющие на духовное развитие и идентичность.

К сожалению, только в отношении порнографии есть регламентированное определение, что это такое. Это в каждом отдельном случае ее оценивает Госполиция. Ни в одном нормативном акте не определено, что такое эротика. В итоге один эксперт может решить, что Эротика есть, другой — сто нет. Как оценить, где правда?

То есть, с точки зрения закона на сегодня, такие книги издавать можно, а запрещать нельзя. Делать ли их доступными детям — решать родителям. Учителя могут выбирать любую книгу, в соответствии с разработанными для них стандартами и рекомендациями. А вот обязанность государства — помочь оценить возможное влияние каждой такой книги.

Пособие: секс 16-ти, 15-ти и 11-ти летних детдомовцев — ничего страшного?

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