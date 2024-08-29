1 сентября или начала нового учебного года в Латвии не является праздничным выходным днем, но многие родители школьников хотели бы иметь возможность находиться рядом с ребенком на торжественном мероприятии. Латвийское законодательство оставляет довольно широкие возможности для решения этой проблемы.