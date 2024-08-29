1 сентября или начала нового учебного года в Латвии не является праздничным выходным днем, но многие родители школьников хотели бы иметь возможность находиться рядом с ребенком на торжественном мероприятии. Латвийское законодательство оставляет довольно широкие возможности для решения этой проблемы.
Кто может получить дополнительный день отпуска?
Закон "О труде" не предоставляет работникам права на выходной 1 сентября, но предусматривает дополнительный оплачиваемый выходной для родителей.
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