В пятницу, 8 декабря, после длившихся два дня дебатов Сейм утвердил в окончательном чтении проект государственного бюджета на 2024-й год, а также 19 сопровождающих законов, которые вводят различные изменения, включая в первую очередь налоговые.

Парламент поддержал проект госбюджета на 2024 год и структуру бюджета на 2024, 2025 и 2026 годы. Доходы консолидированного госбюджета на следующий год запланированы в размере 14,486 млрд евро, расходы — 16,212 млрд евро. По сравнению с госбюджетом этого года, доходы в следующем году планируются на 1,76 млрд евро выше. Вырастут и запланированные расходы (на 1,54 млрд).

Общие доходы сектора государственного управления, охватывающего всю административную структуру государства и самоуправлений, а также учреждений социального страхования, запланированы на следующий год в размере 17,8 млрд евро, а расходы — в размере 19,1 млрд евро. Таким образом, в 2024 году дефицит бюджета cоставит 1,3 млрд евро, или 2,8% от валового внутреннего продукта (ВВП). В 2025 году планируется, что дефицит бюджета составить 2,3% от ВВП, в 2026 году — 0,9% от ВВП.

Госдолг в следующем году прогнозируется на уровне 18,6 млрд евро, или 41% ВВП.

Приоритеты: безопасность, образование, здравоохранение



Тремя основными национальными приоритетами являются внутренняя и внешняя безопасность, образование и здравоохранение. Именно на эти сферы выделяется наибольшее дополнительное финансирование.

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