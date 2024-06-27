Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в прокуратуру уголовный процесс, в ходе которого были получены доказательства того, что бывший исполняющий обязанности руководителя Департамента открытого пространства и мобильности Рижской думы Янис Вайводс, вероятно, предлагал крупную взятку чиновнику Министерства сообщения в обмен на положительное решение в интересах некой компании, выяснило агентство LETA. Это дело связано с так называемой незаконной приватизацией 22 земельных участков возле Рижского аэропорта.

Информация, полученная в ходе досудебного расследования KNAB, показывает, что предприятие, которое специализируется на сделках с недвижимостью, приобрело два из 22 земельных участков на территории Рижского аэропорта, которые на тот момент не могли быть внесены в Земельную книгу, поскольку на тот момент Министерство сообщения не отказалось от намерения приобрести эти земли в государственную собственность, сообщило агентству LETA KNAB.

Следствие установило, что по инициативе бизнесмена, представлявшего компанию, бывший и.о. директора Департамента открытого пространства и мобильности Рижской думы якобы предложил взятку в размере 50 тысяч государственному должностному лицу Министерства сообщения. Цель предложения взятки - сделать так, чтобы чиновник добился от Министерства сообщения отказа от права первой руки в отношении земельных участков, расположенных на территории аэропорта.

По итогам досудебного расследования KNAB призвал прокуратуру по уголовным деяниям Службы государственных учреждений начать уголовный процесс против бывшего и.о. директора Департамента открытого пространства и мобильности Рижской думы и бизнесмена за предложение крупной суммы в виде взятки.

KNAB также призвал прокуратуру продолжить применять меры принудительного воздействия к компании, в интересах которой было совершено уголовное правонарушение.

За совершение такого уголовного правонарушения суд может назначить наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой и лишением права заниматься определенной деятельностью или права занимать определенную должность на срок до пяти лет. В свою очередь, компании может грозить ликвидация, ограничение прав, конфискация имущества или взыскание денег.

Теперь прокуратура принять решение о дальнейшем ходе этого уголовного процесса, который был начат 8 января 2024 года.

Дело о 22 земельных участков возле аэропорта "Рига"

Ранее Латвийское телевидение сообщало, что Янис Вайводс якобы предлагал взятку Янису Мейрансу, бывшему сотруднику Бюро мэра Риги Вилниса Кирсиса ("Новое Единство"), нынешнему советнику министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные").

Якобы осенью прошлого года Вайводс обратился к своему бывшему коллеге Мейрансу, упомянув, что было бы хорошо, если бы Министерство сообщения отказалось от претензий на землю возле аэропорта и проинформировало бы об этом инвестора. Тогда не было бы больше не будет препятствий для подтверждения земельных участков в Земельной книге. Встречи и общение сторон на эту тему длились несколько месяцев. В какой-то момент была названа и сумма возможной взятки - 50 тысяч евро за необходимое письмо из Министерство сообщения, подтверждавшее отказ ведомства от земли.

В этом деле фигурирует также бизнесмен, бывший помощник мэра Риги Нила Ушакова ("Новое Единство") Павел Томилин, сообщало Латвийское телевидение.

27 марта этого года на пресс-конференции Вилнис Кирсис заявил, что передача нескольких земельных участков возле Рижского аэропорта на приватизацию в 2012 году состоялась незаконно. Такой вывод был сделан по итогам оценки законности процесса приватизации, проведенной самоуправлением. На момент принятия решения депутаты Рижской думы располагали неполной информацией.

Земельные участки возле аэропорта "Рига" были проданы на аукционе 14 апреля 2022 года. Их приобрела за 5,7 млн ​​евро компания SIA "Cella Investment 3", связанная с застройщиком "Sirin Development". Обе эти компании, входящие в в холдинг "ME Holding NT", зарегистрированы в Литве.

В начале этого года выяснилось, что проданные участки нужны государству. Тогда и стало известно, что по непонятной причине государство якобы отказалось от этой земли. Генеральный прокурор Юрис Стуканс потребовал от Рижской думы принять решение, отменяющее приватизацию. После двух срывов кворума депутаты Рижской думы все же исполнили рекомендацию генпрокурора. Однако теперь компания, купившая землю на аукционе, требует возмещения убытков. Предполагалось, что компания инвестирует средства в строительство складского центра.

Литовский застройщик "Sirin Development" потребует от Рижской думы компенсировать убытки, причиненные отменой аукциона по 22 земельным участкам возле аэропорта, сообщил еще 28 марта агентству LETA член правления "Sirin Development" Лауринас Кузавас.

В программе TV3 "Nekā personīga" сообщалось, что Томилин фигурирует в сюжете как партнер литовских инвесторов. Его компания SIA "Ošānis" также первоначально подала заявку на участие в аукционе аэропорта. Литовцы заключили предварительный договор о продаже фирме Томилина двух земельных участков, если аукцион и дальнейшие мероприятия пройдут успешно, рассказал программе Кузавас.

Компания "Ošānis" также выплатила литовцам аванс.

Как ранее признался Кузавас в интервью агентству LETA, компания перед аукционом проанализировала информацию о том, какие еще земельные участки расположены в этом месте, ведь 22 земельных участка, выставленных на торги, расположены таким образом, что придется строить улицу или дорогу.

"Пара земельных участков располагалась по другую сторону этой дороги, и для нас в них не было большого смысла. Поэтому мы заключили предварительный договор купли-продажи этой земли. Когда меня спрашивают, кто такой Томилин, то есть, я понимаю, что он из компании, с которой был заключен предварительный договор, собственник или управляющий. Сразу после аукциона мы познакомились и связывались в контексте этой сделки. Наши отношения на этом начались и закончились", - сказал Кузавас в интервью агентству LETA.

Он также подчеркнул, что "Sirin Development" не получала никаких предложений, связанных со взятками.

"Мы смотрим на все это как на два отдельных события. Одно — продажа земли на аукционе. Другое — это расследование по факту взяточничества. Мы выступаем за то, чтобы все было прозрачно и законно. Именно поэтому мы незамедлительно сотрудничаем со всеми структурами, которые к нам обращаются. Вся наша деятельность предусмотрена договорами", - сказал Кузавас.

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