В понедельник, 16 сентября, коалиционные партии заявили, что будут продвигать идею переноса 1% взносов из 2-го уровня пенсионной системы в 1-й. Однако уже во вторник глава Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Сейма Андрис Берзиньш от коалиционного Союза "зеленых" и крестьян сказал, что в Сейм пока это решение не обсуждал и все еще может перевернуться с ног на голову. Звучит также предложение - компенсировать потери госбюджета за счет повышения налога на добавленную стоимость (НДС), не затрагивая интересы будущих пенсионеров.

Как уже сообщалось, Министерство финансов предложило в целях компенсации сокращения бюджетных доходов, которое будет вызвано анонсированными изменениями в налогообложении рабочей силы, перенести 1% взносов из второго на первый уровень пенсионной системы. Это означает, что взносы на 2-й уровень сократятся почти на 17% от нынешнего объема - то есть, с 6% до 5% от брутто-зарплаты.

Напомним, что 1-й уровень пенсионной системы - это так называемая система солидарности: со взносов нынешних работающих выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам. Во 2-м уровне накапливаются, а идеале благодаря действиям управляющих фондами, индивидуальные пенсионные накопления будущих пенсионеров - нынешних работников.

Эта идея вызвала бурную дискуссию в обществе. 11 сентября всего за один день на портале общественных инициатив "Manabalss.lv" с подачи инвестиционной компании "Indexo" было собрано более 10 000 подписей против сокращения взносов во второй уровень пенсионной системы. По мнению авторов инициативы, политики сейчас пытаются решить проблемы госбюджета за счет будущих пенсионеров.

Собранное количество подписей означает, что инициатива будет передана на рассмотрение в Сейм.

Коалиция не намерена отступать

Невзирая на громкую критику, правительственные партии заявили в понедельник, что не намерены отступать от своей идеи.

Так, глава парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев указал на то, что идею критикуют банки - и их можно понять. Политик также сделал акцент на том, что сокращение взносов во 2-й уровень пенсионной системы планируется ввести лишь временно - всего на четыре года. Шуваев сказал, что "Прогрессивные" поддержат идею, поскольку она - как компенсирующий потери госбюджета механизм - позволяет добиться снижения налогов для тех, у кого низкие или средние доходы.

"Это не элегантное решение, но оно достигает своей цели", — сказал, в свою очередь, глава парламентской фракции Союза "зеленых" и крестьян в Сейме Харийс Рокпелнис. Он также подчеркнул, что в то время, когда в результате лоббирования банков людей пугают лозунгами о лишении будущей пенсии, стоит задуматься о том, какой из уровней пенсионной системы — первый или второй — будет более доходным в будущем.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") также заявила, что первыми вопрос о пенсиях прокомментировали банковские аналитики, выражая мнение, выгодное для работодателей.

Глава правительства также сообщила, что сейчас завершаются последние согласования бюджета на 2025 год, поэтому правительство рассмотрит бюджет следующего года на внеочередном заседании в этот четверг, 19 сентября.

Она рассказала, что внеочередное заседание будет посвящено бюджету на 2025 год, чтобы до этого обсудить и проработать отдельные вопросы. Премьер-министр подчеркнула, что коалиция "движется вперед с бюджетными приоритетами".

Не говорите "гоп", пока решение не принял Сейм

Невзирая на то, что вчера правительственные партии продемонстрировали единодушие в готовности продвигать идею сокращения взносов во 2-й уровень пенсионной системы, уже сегодня один из коалиционных политиков высказал сомнения в том, что такое решение стопроцентно будет принято Сеймом.

Вопрос о переводе взносов со 2-го пенсионного уровня на 1-й еще не решен окончательно, и даже в последний момент все может измениться, предположил председатель Комиссии по социальным и трудовым делам Сейма Андрис Берзиньш (СЗК) в интервью Латвийскому радио во вторник, 17 сентября.

Несмотря на то, что политики из правящей коалиции на этой неделе заявили, что не собираются пересматривать планы по изменению второго пенсионного уровня, Берзиньш подчеркнул, что в Сейме обсуждений на эту тему еще не было.

"Простите меня в коалиции, но в комиссии этот вопрос еще не рассматривался. Нужно смотреть на результат, бюджет нужно принимать, но вопрос в том, с какими потерями и результатами", — сказал политик, добавив, что обсуждения должны быть также во фракциях Сейма.

Говоря о возможности пересмотреть предложение, вызвавшее критику, Берзиньш отметил, что "ворота еще не закрыты, остается небольшая щель".

"Вы знаете, что даже в финале что-то может пойти не так. Еще нельзя сказать "гоп", — подчеркнул политик.

По его мнению, "играть с пенсиями" недопустимо. Пенсии могут только увеличиваться, а любые другие маневры — очень плохое решение.

Лучше повысить НДС, чем "затрагивать пенсии"?

Вместо того, чтобы затрагивать пенсии, проще было бы найти средства для бюджета за счет повышения налога на добавленную стоимость (НДС), заявил, в свою очередь, ректор Латвийского университета, экономист Гундарс Берзиньш в интервью TV3 во вторник, 17 сентября.

Ректор признал, что сама идея затронуть пенсионные накопления свидетельствует о финансовых проблемах в государстве. По мнению эксперта, вмешательство в пенсионную систему - это неправильно. Это дает сигнал о том, что ответственность за будущее перекладывается с индивидуального человека на государства.

"Долгосрочно мы говорим, что не доверяем государству, но сейчас нас просят часть расходов переложить на плечи государства", — отметил Берзиньш. По его словам, если это краткосрочное решение перерастет в долгосрочное, то можно будет смело сказать, что это была большая ошибка. По мнению Берзиньша, людям должно быть предоставлено право самим решать, куда инвестировать свои средства, при этом предлагая различные стимулы для этого.

Гундар Берзиньш полагает, что самый простой и эффективный способ, позволяющий изыскать необходимые средства для госбюджета, не затрагивая 2-й уровень пенсионной системы - это повышение НДС.

"Можно пойти даже дальше — для определенных групп товаров, например, продуктов питания, снизить НДС, чтобы повышение налога мало влияло на людей с низкими доходами, в то время как те, кто много потребляют, платили бы больший НДС", — считает Берзиньш.

Сейчас НДС не будет изменен, но такая возможность сохраняется на случай, если государству срочно нужно будет инвестировать в оборону, заявила в начале сентября премьер-министр Эвика Силиня. В начале лета на введении именно этой меры настаивал министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"), однако коалиция выступила против такого решения

Суть налоговой реформы

Как уже сообщалось, правительство предложило с 1 января 2025 года внедрить налоговую реформу, повысив одновременно минимальную зарплату и ставки подоходного налога с жителей, а также ввести фиксированный необлагаемый минимум.

Минимальную зарплату планируется повышать в ближайшие несколько лет (в 2025 году она достигнет 740 евро, в 2026 году - 780 евро, в 2027 году - 820 евро и в 2028 году - 860 евро). Достигнута договоренность повышать фиксированный необлагаемый минимум (510 евро с 2025 года, 550 евро с 2026 года, 570 евро с 2027 года).

С 1 января 2025 года планируется при этом повысить ставки подоходного налога с жителей. При доходе до 150 300 евро в год, или 8 775 евро в месяц, ставка этого налога составит 25,5%, а свыше 105 300 евро - 33%.

Необлагаемый минимум пенсий будет повышен со следующего года с 500 до 650 евро.

В качестве компенсирующего механизма потерь госбюджета, вызванных изменениями налогов, предусмотрен перенос одного процентного пункта взносов с пенсионного второго уровня на первый уровень пенсионной системы.

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