Во вторник, около 9 часов утра, Воздушные силы Латвии зафиксировали неподалеку от государственной границы неопознанный летающий объект, который приблизился к латвийско-белорусской границе и пересек ее на территории Краславского края, сообщила агентству LETA пресс-служба Министерства обороны.

Для осмотра данного региона в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства с военной базы в Лиелварде. В латвийском воздушном пространстве подозрительных объектов обнаружено не было. Самолеты НАТО вернулись на место своей дислокации.

О произошедшем были проинформированы руководители самоуправлений Латгальского планировочного региона.

Агентству LETA не удалось выяснить, известно ли армии дальнейшее местонахождение объекта.

Министерство обороны и Министерство внутренних дел призывают жителей незамедлительно сообщать о подозрительных объектах или действиях в приграничных районах Латвии, позвонив по телефону 112.

Ранее сообщалось, что Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии дополнительно усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, отправив туда дополнительные подразделения. Латвия продолжает обеспечивать защиту внешних границ Европейского Союза и НАТО.

Как уже сообщалось, 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края упал российский беспилотник типа Shahed. НВС Латвии наблюдали за ситуацией, однако не приняли решение сбивать этот беспилотник или поднимать в воздух дежурные истребители НАТО, что вызвало критику со стороны части общества. После падения беспилотника была деактивирована его боевая часть, которая изначально не взорвалась.

После инцидента Министерство обороны начало консультации с союзниками, которые в последнее время сталкивались с аналогичными ситуациями. Также инициируются более широкие консультации для поиска коллективных решений совместно с союзниками по НАТО.

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