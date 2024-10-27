Чуть позже запланированного демографический план, подготовленный Министерством благосостояния, вынесен на общественное обсуждение. В его реализацию предлагают задействовать все отраслевые министерства. В этом документе чиновники посмотрели на демографию шире, чем раньше. Насколько плоха отправная точка демографии и как мы планируем ее улучшить - в отчете портала Delfi, который изучил план действий Минблага.
Вскоре после этого Совет по демографическим вопросам решил перейти от более узкого к более широкому толкованию понятия демографии. В связи с этим Минблаг подготовил содержательный доклад о развитии демографической политики. Общественное обсуждение доклада продлится до 5 ноября.
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