Чуть позже запланированного демографический план, подготовленный Министерством благосостояния, вынесен на общественное обсуждение. В его реализацию предлагают задействовать все отраслевые министерства. В этом документе чиновники посмотрели на демографию шире, чем раньше. Насколько плоха отправная точка демографии и как мы планируем ее улучшить - в отчете портала Delfi, который изучил план действий Минблага.