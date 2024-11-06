О месте падения российского дрона типа Shahed в Резекненском крае сообщил житель Гайгалавской волости. Он позвонил по номеру телефона 112, после чего были проинформированы Национальные вооруженные силы (НВС), сообщил в передаче Viens pret vienu на Латвийском телевидении (LTV) министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что оборонное ведомство не знало о том, что беспилотник залетел на территорию Латвии и за ним не следили, Спрудс пояснил, что "это не взаимоисключающие вещи, чтобы не было никаких недоразумений".

"Конечно, возможности этого мониторинга были ограничены", - признал министр, пояснив, что мониторинг - это "не только про радары, но и про то, как другие учреждения видят и воспринимают то, что движется в нашем направлении".

"Я был бы очень осторожен или сдержан в предоставлении конкретной информации", - сказал он.

Министр подчеркнул, что НВС обладают возможностями обнаружения, мониторинга и поражения, но эти возможности ограничены. По словам Спрудса, возможности обнаружения и мониторинга в целом фрагментарны и частичны.

"Именно поэтому, возможно, мы пришли к тому, что этот заключительный этап - падение - это информация, поступившая от конкретного жителя, но, опять же, это не только то, что видно на радарах, есть другие возможности", - заявил он, подчеркнув, что не хотел бы комментировать, какая информация может быть воспринята иначе.

Как сообщалось, 7 сентября российский дрон типа Shahed упал в Гайгалавской волости Резекненского края. НВС следили за ситуацией, но не приняли решения ни о сбитии беспилотника, ни о поднятии в воздух дежуривших в Латвии истребителей НАТО, что вызвало критику со стороны части общественности. Когда беспилотник упал, боеголовка, которая первоначально не взорвалась, была деактивирована.

С момента инцидента 7 сентября оборонная отрасль провела конкретные улучшения на всех уровнях наблюдения за воздушным пространством Латвии, а также разработала механизм более быстрого и точного оповещения общественности и СМИ в подобных угрожающих ситуациях, сообщило ранее Министерство обороны.

В заявлении министерства говорится, что эксперты в отрасли провели углубленную оценку инцидента и реакции НВС, четко определив необходимые изменения в системе.

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