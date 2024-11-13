В среду, 13 ноября, большинство депутатов Рижской думы не поддержало призыв оппозиции - "Прогрессивных" и "Согласия" - отправить в отставку вице-мэра столицы Линды Озолы ("Код Риге"). Дебаты о соответствии должности конкретно Озолы неожиданно переросли в дискуссию о равноправии женщин. Депутат от "Честь служить Риге" Юрис Радзевич открыто упрекнул "Прогрессивных" - сторонников такого равноправия - в том, что они пытаются лишить должности единственного вице-мэра-женщину.

Прошение об отставке вице-мэра Риги Линды Озолы подписал 21 депутат от оппозиционных "Прогрессивных" и "Согласия". В прошении говорится о том, что должность заместителя председателя Рижской думы, которая включает в себя функции обеспечения безопасности, борьбы с коррупцией и прозрачности, обходится самоуправлению примерно в 130 000 евро в год. Оппозиция отметила, что аналогичные функции уже выполняет Комитет по безопасности, порядку и предотвращению коррупции, который занимается решением этих вопросов. Поэтому необходимо оценить, насколько оправдано дублирование этой должности в самоуправлении.