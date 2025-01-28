К 2027 году данные квартирных счетчиков горячей воды должны будут считываться дистанционно

Во вторник, 28 января, правительство внесло изменения в Правила Кабинета министров, которые обяжут жителей произвести замену старых или же установить новые счетчики учета горячей воды. Речь идет о счетчиках учета горячей воды в квартирах. Цель - к 1 января 2027 года данные со всех устройств должны считываться дистанционно, если, конечно, установка таких устройств технически возможна и экономически оправдана. Также в случае, если устанавливаются индивидуальные счетчики учета теплоэнергии в системе отопления, их данные тоже должны быть считываемы дистанционно.

Поправки к Правилам Кабинета министров "О минимальных правилах к энергоэффективности эксплуатируемых зданий", подготовленные Министерством экономики, гласят, что "в многоквартирных жилых домах и нежилых зданиях устанавливаются индивидуальные счетчики, которые измеряют потребление теплоэнергии каждой хозяйственной единицей здания, за исключением случаев, когда их установка технически невозможна или экономически необоснованна с точки зрения потенциальной экономии энергии. Техническое и экономическое обоснование установки таких индивидуальных счетчиков оценивает управляющий зданием."

"Все заново установленные индивидуальные счетчики домохозяйства, которые измеряют потребление горячей воды в каждой единице здания, должны быть считываемы дистанционно", - говорится в изменениях к правилам.

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