Власти Беларуси распространили безвизовый порядок въезда в страну на граждан 35 европейских стран – в добавление к Польше, Литве и Латвии, для граждан которых безвизовый въезд разрешён с 2022 года. Об этом говорится в сообщении Государственного пограничного комитета. Решение одобрил авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко, пишет портал "Радио Свобода".

Это одностороннее решение – страны Запада визы для белорусских граждан не отменяли.

С 19 июля въезжать в Беларусь без виз и находиться на территории страны до 30 дней (и не более 90 дней в течение года в случае повторных въездов) смогут граждане всех стран Евросоюза, а также Великобритании, Норвегии, Швейцарии, ряда балканских стран и малых государств Европы. В сообщении подчёркивается, что иностранцы, прибывшие в страну в безвизовом порядке, смогут следовать транзитом в третьи страны – за исключением России. У России почти со всеми странами, об отмене виз для которых заявила Беларусь, действует визовый режим, ещё более ужесточившийся после начала войны в Украине.

Российские власти пока не комментировали решение Минска. Между Россией и Беларусью на наземных пунктах пропуска нет постоянного пограничного контроля. Неясно, будут ли введены какие-то меры в связи с потенциальной возможностью въезда в Россию иностранцев через Беларусь.

Белорусские власти объявили о безвизовом режиме для европейцев на фоне крайне напряжённых отношений между Минском и ЕС. Евросоюз ввёл в отношении Беларуси санкции из-за её поддержки российского вторжения в Украину. Кроме того, Польша и страны Балтии постоянно укрепляют границу с Беларусью и заявляют, что власти соседней страны способствуют попыткам мигрантов из третьих стран попасть на территорию ЕС в обход пограничных пунктов и без документов.

Решение о безвизовом режиме, впрочем, не первый за последние дни шаг белорусских властей, направленный – как они заявляют - на снижение напряжённости. Александр Лукашенко несколько дней назад заявил об отводе белорусских военных от границы с Украиной, заявив помимо прочего, что "в Украине нормальных людей достаточно" и что необходимо договариваться о мире. Глава МИД Беларуси Максим Рыженков 15 июля заявил, что Минск готов к диалогу о разрядке напряжённости с Варшавой. В МИД Польши заявили, что страна готова к диалогу, но пока видит со стороны Беларуси только стремление достичь краткосрочных политических целей, а не стратегическую перемену политики.

МИД Латвии и спецслужбы призывают воздержаться от поездок

Одновременно, Министерство иностранных дел (МИД) Латвии постоянно призывает воздержаться от поездок в Россию и Беларусь. Служба государственной безопасности (СГБ) напоминает о высоких рисках разведки и вербовки на территории этих стран.



В этом году в Беларуси и России были задержаны несколько десятков граждан Латвии, в начале июля сообщила в интервью программе "900 секунд" на канале TV3 министр иностранных дел Байба Браже.



"Вы рискуете стать не только объектом разведки со стороны служб этих стран, но и объектом других провокаций", - подчеркнула Браже.

Она призвала людей осознавать, что возможности оказать помощь в случае инцидентов очень ограничены или вообще отсутствуют.

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