Джо Байден подтвердил, что останется на посту президента США до конца срока полномочий, то есть еще шесть месяцев. В обращении к нации вечером в среду, 25 июля, Байден назвал среди приоритетов на этот период реформу Верховного суда, укрепление НАТО, сдерживание Путина и борьбу с глобальным изменением климата. Байден также намерен 26 июля встретиться с премьер-министром Израилем Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить с ним возможность прекращения огня в секторе Газа.

Личные амбиции и спасение демократии

"Я считаю, что мои достижения на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки - все это заслуживает второго срока. Но ничто не может встать на пути спасения нашей демократии. Это касается и личных амбиций", - сказал он, поясняя, почему решил выйти из президентской гонки. "Я решил, что лучший путь двигаться вперед - это передать факел новому поколению. Это лучший способ сплотить нашу нацию", - цитирует выдержки из речи 81-летнего президента США агентство Reuters. Речь идет о решении Байдена поддержать вице-президента Камалу Харрис в выдвижении кандидатом от Демократической партии на ноябрьских выборах президента США. В своей речи Байден назвал Харрис опытным, жестким и компетентным политиком.

"Америка велика тем, что короли и диктаторы здесь не имеют власти. Люди обладают ею. История в ваших руках. Власть в ваших руках. Идея Америки находится в ваших руках", - сказал Джо Байден.

Выход Байдена из президентской гонки - в пользу Камалы Харрис

21 июля Джо Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США, объяснив это интересами Демократической партии и страны в целом. В качестве замены глава Белого дома предложил Камалу Харрис, выразив ей свою "полную поддержку". Вице-президент Соединенных Штатов согласилась баллотироваться на высший государственный пост. Она пообещала "сделать все", чтобы объединить Демпартию и нацию для победы над республиканцем Дональдом Трампом.

На следующий день Харрис заручилась поддержкой большинства делегатов Демократической партии для назначения кандидатом на предстоящих выборах. Согласно опросу AP, ее кандидатуру готовы поддержать 2500 из почти 4000 делегатов съезда демократов, который пройдет 19-22 августа в Чикаго. Для номинации достаточно 1976 голосов.

В первом общенациональном опросе после заявления Байдена о выходе из борьбы Харрис опередила Трампа на 2 процентных пункта. Кроме того, за 24 часа она собрала рекордную сумму пожертвований на свою предвыборную кампанию - 81 млн долларов.

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