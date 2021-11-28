Советское сексуальное подполье и "дома с мясом": лучшие материалы Delfi plus в ноябре

Куда исчез грипп? Как сложились судьбы жильцов денационализированных домов? Как жила тюрьма Румму 20 лет назад? DELFI собрал традиционную десятку лучших материалов для подписчиков на случай, если вы что-то пропустили.

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Не пропал, а затаился. Куда исчез грипп: отвечают эксперты

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Медики советуют не расслабляться и быть готовыми к тому, что в наступающем сезоне нам будет угрожать не один вирус, а сразу два — Covid-19 и грипп. Об особенностях поведения вируса гриппа, можно ли одновременно заразиться и гриппом, и коронавирусом, а также об их различиях DELFI рассказали эксперты.

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"Дома с мясом". Шесть историй о том, как сложились судьбы жильцов денационализированных домов

Foto: Māris Morkāns

"Дома с мясом" — так в народе называли денационализированные дома, которые в 90-е годы перепродавались вместе с жильцами. Домовладельцы часто не слишком интересовались, в каких условиях живут эти люди. Гораздо важнее был сам факт обладания имуществом и доход, который они с этого имели. За три десятилетия судьбы жильцов сложились по-разному: кому-то пришлось жить в нечеловеческих условиях, кто-то смог выкупить свою же квартиру, а кто-то до сих пор живет в таком доме и борется за свои права.

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Советское сексуальное подполье: откровенные дневники Каспарса Ирбе

Foto: Kaspars Irbe 1940. gadā. Avots: Aināra Radovica privātais arhīvs

Преподаватель Оксфордского университета, историк и специалист по славяноведению Дэн Хили называет дневники Каспарса Александра Ирбе открытием века, которое послужит материалом для многих исследований. Это более 60 томов — записные книжки, в которых задокументирована его жизнь в Латвии с 1927 по 1996 год. Особую уникальность этому тексту придает тот факт, что Ирбе был геем и в своих записях дает очень подробное представление о подпольной жизни представителей сексуальных меньшинств во время первой независимости Латвии, а также нацистской и советской оккупации.

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Я не могла не кричать. История молодой мамы, оказавшейся на принудительном лечении в психиатрической больнице

"Только не кричи!" — предупредил один из сотрудников полиции, вошедший вместе с сослуживцами в спальню молодой семьи. В кроватке лежал трехмесячный младенец, а его мать Анна (имя изменено) сидела рядом с ним. Когда подошла полиция, она забилась дальше в угол кровати. "Когда они оттаскивали меня за руки и за ноги, отлучив от ребенка, я не могла не кричать", — говорит она. Анну насильно вывели и погрузили в машину неотложной медицинской помощи, которая доставила ее в Даугавпилсскую психоневрологическую больницу.

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Латвийский бокс: годы стагнации, бездействие ЛФБ и туманное будущее

Foto: Romāns Kokšarovs/F64

Заслуги Майриса Бриедиса и переполненные боксерские залы создали обманчивое впечатление о том, как у нас развивается этот вид спорта. В реальности любительский бокс, который в любой стране является основой профессионального бокса, в Латвии уже более 20 лет переживает стагнацию. Популяризация и развитие бокса — казалось бы, задача Латвийской федерации бокса, которая годами оправдывает бездействие отговорками о том, что на это нет денег.

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Как жила тюрьма Румму 20 лет назад. Редкие кадры из мрачного прошлого

Foto: DELFI.ee

Во время обыска в тюрьме Румму в 2004 году у одного из заключенных была изъята фотокамера. Фотографии подлежали уничтожению, однако надзирателю Марии Морозовой удалось их сберечь.

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Не только в Великобритании: нехватка водителей грузовиков стала общеевропейской проблемой

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В последнее время Великобритания переживает кризис из-за нехватки водителей грузовиков. По словам торговцев, это грозит проблемами не только с поставками бензина, но и рождественских подарков. В Европе и мире ситуация в этой сфере тоже обостряется — в странах Евросоюза начинает чувствоваться нехватка водителей. В Латвии, как признают предприниматели, эта проблема существует уже долго. Молодежь не хочет выполнять тяжелую работу, однако кризиса можно избежать, если привлечь водителей из стран за пределами ЕС, а также открыть учебные центры для новых водителей.

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"Там нет безразличия". Как и почему заграничные органы соцопеки забирают латвийских детей из семей

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Однажды власти Англии сообщили в латвийское посольство о судебном иске — мальчика 7 лет и 3-летнюю девочку забрали из семьи, подозреваемой в насилии. Соцслужбы и министерство юстиции Латвии были шокированы тем, что родители отказывались признавать, что их дети стали жертвами. Признать свою вину их не убедила даже подборка фотографий на 25 страницах, где были зафиксированы травмы (у мальчика по всему телу — на ногах, руках, голове и даже в интимных местах). По итогам разбирательства английский суд постановил, что детей следует поместить в приемную семью в Англии. И это не единичный случай.

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Неудобная история Борьбы за независимость: историк Эрикс Екабсонс о "преступлениях своих"

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В прошлом году профессор Латвийского университета историк Эрикс Екабсонс опубликовал исследование "Борьба за независимость Латвии 1918-1920 гг.: преступления своих солдат". В исследовании освещены противоречивые темы, о которых во время Первой Латвийской республики громко говорить было не принято. До сих пор оно было опубликовано только в научной прессе и широкой огласки не получило. В беседе с Delfi Эрикс Екабсонс объясняет, насколько латвийские историки продвинулись в изучении Борьбы за независимость, о каких значимых событиях в ее контексте мы не знаем и как оценивать преступления, совершенные своими солдатами в это время.

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В стиле Pinterest: эксклюзивные места для ночлега в Латвии

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Вырваться из города и отдохнуть в гостевом доме можно не только летом, но и в холодное время года — и при этом не потерять в комфорте. DELFI предлагает список необычных мест для ночлега в стиле фотографий из Pinterest — с изысканным дизайном и эксклюзивными деталями.

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