60 евро за имбирные шоты — дорогой модный напиток или волшебная пилюля?

"Имбирные шоты" — новый тренд в мире TikTok! Напиток, подаваемый в маленьких стаканчиках, обещает чудодейственную пользу для здоровья: ускорение метаболизма, укрепление иммунитета и улучшение концентрации. Цена? Около двух евро за рюмку. Но есть одно "но"... Принимать их нужно каждое утро, то есть цена здоровья — 60 евро в месяц. Мы задались вопросом: действительно ли эти шоты влияют на здоровье или это просто дорогой модный тренд, который скоро пройдет? И если они действительно работают, стоит ли принимать их каждый день или только во время простуды? Вот что говорит дипломированный диетолог.
Но действительно ли имбирные шоты, рекламируемые TikTok, настолько полезны и рекомендуются для ежедневного употребления? Чтобы выяснить это, мы обратились к Элине Петринчика, сертифицированному диетологу и автору блога Uzturaspecialiste. Ниже она поделится своим мнением о том, действительно ли этот супернапиток чего-то стоит.
Начнем с семи преимуществ имбирного шота, о которых говорится на сайте Well+Good:
Повышает иммунитет.
Улучшает работу пищеварительной системы.
Обладает природными противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить воспаление.
Эффективно снимает тошноту и укачивание.
Проявляет сильные антиоксидантные свойства, которые помогают защититься от различных заболеваний.
Регулирует уровень сахара в крови.
Улучшает кровообращение и кровяное давление.
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