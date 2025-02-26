60 евро за имбирные шоты — дорогой модный напиток или волшебная пилюля?

"Имбирные шоты" — новый тренд в мире TikTok! Напиток, подаваемый в маленьких стаканчиках, обещает чудодейственную пользу для здоровья: ускорение метаболизма, укрепление иммунитета и улучшение концентрации. Цена? Около двух евро за рюмку. Но есть одно "но"... Принимать их нужно каждое утро, то есть цена здоровья — 60 евро в месяц. Мы задались вопросом: действительно ли эти шоты влияют на здоровье или это просто дорогой модный тренд, который скоро пройдет? И если они действительно работают, стоит ли принимать их каждый день или только во время простуды? Вот что говорит дипломированный диетолог.