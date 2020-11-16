Латвия меняет порядок изоляции пациентов и обещает помочь перевозчикам. Главное о Covid-19 на 16 ноября

В Латвии поменялся порядок изоляции пациентов с Covid-19. Для выплаты компенсаций пассажирским перевозчикам в госбюджете найдено 18 млн евро. Проведенные на прошлой неделе испытания показали, что у 53% пациентов не удается выявить источник заболевания коронавирусом. Меж тем в Казахстане запускают производство российской вакцины от коронавируса, а вакцина американской компании Moderna, на которую обращает внимание Запад, показала отменный результат эффективности. Действительно ли она так надежна на самом деле? DELFI обобщает главное, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 16 ноября.

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Цифры. В Латвии за прошедшие сутки выявили 89 новых случаев Covid-19. Три человека скончались. Общее число инфицированных достигло 10 636 человек, выздоровели 1515 человек. В настоящий момент в больницах страны находятся 369 пациентов, из них 17 — в тяжелом состоянии.

В Литве зафиксировано 1152 новых случая коронавируса за сутки, в Эстонии из 3508 взятых проб 211 дали положительный результат на коронавирус. По состоянию на утро 16 ноября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 84 человека, 7 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 54 млн человек во всем мире, свыше 1,3 млн скончались, выздоровели 38,2 млн пациентов.

Что нового мы узнали о Covid-19 в Латвии. У 53% пациентов не удается выявить источник заболевания коронавирусом. Такие данные показали итоги тестирования на Covid-19 в рамках прошлой недели. Среди тех, у кого удалось выяснить источник заражения (47% от общего числа новых пациентов за неделю), большинство (38%) были инфицированы другим членом семьи. На втором месте по опасности (19%) — контакты на рабочем месте. При этом значительно выросло число случаев, когда человек заражается в медучреждении — если на первой неделе ноября на эту причину приходилось 13,5% новых случаев, то сейчас показатель вырос до 17%.

С 16 ноября поменялся порядок изоляции пациентов с Covid-19. Теперь при отсутствии симптомов по решению лечащего врача лист нетрудоспособности можно будет закрывать на десятый день после подтверждения диагноза. Правила карантина теперь будут одинаковы для всех. Ранее медики, социальные работники и педагоги могли закрыть больничный только на 21-й день при отсутствии симптомов — вне зависимости от результатов теста. Все остальные могли закрыть больничный на 14-й день.

Для выплаты компенсаций пассажирским перевозчикам в госбюджете найдено 18 млн евро. Об рассказал министр сообщения Талис Линкайтс. Он отметил, что в этом году пассажирские перевозчики продолжат нести убытки из-за сокращения объема перевозок. Например, в октябре по сравнению с сентябрем количество перевезенных пассажиров сократилось на 18%. Решение о компенсациях будет принято на заседании правительства 17 ноября.

Прививка Moderna: 95% эффективности? В ходе третьей фазы испытаний mRNA-1273, вакцины от коронавирусной инфекции Covid-19, разработанной американской компанией Moderna, ее эффективность составила около 94,5%. В сообщении Moderna подчеркивается, что в ходе испытаний, в которых в США приняло участие более 30 тыс. человек, заражение Covid-19 было выявлено (на промежуточном этапе) лишь у 95 человек. "Это поворотный момент в разработке нашей вакцины. Результат промежуточного анализа дал нам первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвращать заболевание Covid-19, в том числе в тяжелой форме", — сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

В компании предупредили, что по мере поступления новых данных оценка эффективности вакцины может меняться. Тем не менее Moderna в ближайшие недели планирует обратиться в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) за разрешением на использование mRNA-1273 в чрезвычайных ситуациях.

В Казахстане откроется производство российской вакцины от коронавируса. На прошлой неделе президент Казахстана Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы двух государств договорились активизировать сотрудничество в борьбе с пандемией, "включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана", сообщалось на сайте Кремля.

Как в пандемия ударила по латвийским дальнобойщикам? Известие о том, что правительство планирует резко повысить налоги на прицепы и полуприцепы, переполнило чашу терпения латвийских перевозчиков настолько, что они были готовы бастовать... Отрасль и так терпит бедствие. Что рассказывают про ситуацию руководители отрасли и сами латвийские дальнобойщики — в материале "Разница с Эстонией — в 40 раз! Грузоперевозки: бедствие отрасли, новые налоги и рассказы дальнобойщиков".

История дня, как пандемия изменила латвийский экспорт. В первом полугодии 2020 года экспорт услуг из Латвии упал — впервые после нескольких лет роста. В некоторых отраслях спад превысил 90%, однако на фоне пандемии проявили себя новые лидеры, среди которых преобладают IT-компании. Первую десятку списка покинули компании, которые были среди лидеров много лет — Smartlynx Airlines и Rietumu banka. Из Топ-10 выпал также Skonto metāls. Их место заняли IT-компании C.T.CO, RealWeb Latvia и Tieto Latvia. В Топ-50 попали еще несколько компаний, работающих в сфере интернет-маркетинга. Среди них — Httpool, который обеспечивает рекламные кампании в таких соцсетях, как Twitter и LinkedIn, а также в Spotify и на других платформах. В списке также латвийская компания Mobnx, которая принадлежит 26-летнему Ралфсу Смилшарайсу, неоднократно попадавшему в списки самых успешных молодых латвийских предпринимателей.