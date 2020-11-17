Латвия ограничивает работу строительных магазинов и обещает поддержать учителей. Главное о Covid-19 на 17 ноября

Президент Эгил Левитс выступил за введение более жестких ограничений. Правительство нашло средства на покрытие убытков пассажирских перевозчиков и доплаты учителям за дистанционное обучение. Меж тем уровень заболеваемости коронавирусом продолжает расти. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране многие хозяйственные и строительные магазины прекратят работу на выходных, а день провозглашения Латвийской Республики завтра, 18 ноября, пройдет без традиционного праздничного салюта. Портал Delfi обобщает главное, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 17 ноября.

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Цифры. В Латвии за прошедшие сутки выявили 278 новых случаев Covid-19. Шесть человек скончались. Общее число инфицированных достигло 10 914 человек, выздоровели 1557 человек. В настоящий момент в больницах страны находятся 379 пациентов, из них 16 — в тяжелом состоянии.

В Литве зафиксировано 996 новых случая коронавируса за сутки, 14 человек умерли. В Эстонии за последние сутки проанализировали 5287 тестов на коронавирус, положмтельный результат дали 186 первичных тестов (3,5%).

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 55,5 млн человек во всем мире, свыше 1,3 млн скончались, выздоровели 38,6 млн пациентов.

Президент — за более жесткие ограничения. Первое лицо государства Эгил Левитс выразил мнение, что сейчас Латвии стоило бы ввести более жесткие ограничения в связи с пандемией, чтобы к Рождеству их вновь можно было ослабить. По его мнению, весной правительство страны оперативно среагировало на пандемию, однако летом контроль ослаб, особенно в отношении путешествий, что привело к росту числа заболевших этой осенью.

Каждый второй случай Covid-19 невозможно проследить. Рост заболеваемости коронавирусом на прошедшей неделе составил 25,2%, а госпитализация за неделю выросла на 30%. В 53% случаев заболевший не может сказать, где он заразился. Эпидемиологи настоятельно советуют соблюдать установленные правительством граничения и предупреждают, что заразиться Covid-19 можно где угодно.

Педагоги получат доплаты за дистанционное обучение. Правительство поддержало выделение 1,1 млн евро на доплаты педагогам за обеспечение удаленного обучения во время эпидемии Covid-19. Доплаты получат учителя 7-12-х классов общеобразовательных учебных заведений и учителя программ профессионального образования, а также учителя 1-6-х классов, которые проводят дистанционное обучение.

Пассажирские перевозчики получат дополнительную поддержку. Кабинет министров поддержал выделение дополнительных 18,175 млн евро Министерству сообщения на покрытие убытков пассажирских перевозчиков. Государство компенсирует поставщикам услуг общественного транспорта понесенные убытки, если необходимые затраты, связанные с выполнением договора об оказании услуг общественного транспорта, превышают полученные доходы.

Хозяйственные и строительные магазины не будут работать в выходные. Хозяйственные и мебельные магазины, находящиеся в торговых центрах, в выходные и праздничные дни во время ЧС будут закрыты. Магазины Depo, K-Senukai, Kurši, Ikea и другие, площадь которых больше 10 000 квадратных метров, тоже не смогут работать на выходных. Соответствующее решение приняла комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. В скором времени его должен утвердить Сейм.

Коронавирус добрался до футбола. В сильнейшем футбольном клубе страны — "Риге" — выявлено 16 случаев заболевания Covid-19. По данным пресс-службы столичного клуба, 14 из 16 заболевших — футболисты. Работа клуба в связи со вспышкой инфекции приостановлена.

История дня: как самолеты НАТО заменят салют. Завтра, 18 ноября, по случаю 102-й годовщины провозглашения Латвийской Республики, над Ригой и крупнейшими городами Латвии пролетят самолеты Национальных вооруженных сил (НВС), союзников по НАТО и Государственной пограничной охраны (ГПО). День провозглашения Латвийской Республики в этот раз будет отмечаться без привычных массовых мероприятий, а праздничное настроение помогут создать концерты, которые можно будет посмотреть онлайн. Ощущение праздника в городе будут также создавать особое освещение памятника Свободы, праздничное оформление улиц и арт-объекты. А вот традиционного праздничного салюта на набережной 11-го ноября в связи с эпидемиологической ситуацией в стране в этом году не будет.