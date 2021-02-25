Магазины в ближайшее время не откроются, власти грозят новыми ограничениями. Главное о Covid-19 на 25 февраля

Правительство не решилось позволить возобновление работы небольшим магазинам. Министр здравоохранения грозит ужесточением ограничений, а эпидемиолог предупреждает об ухудшении показателей заболеваемости. Организован единый порядок вакцинации, хотя некоторые семейные врачи не спешат записывать пожилых пациентов на вакцинацию, поскольку нет ясности с поставкой вакцин. Портал Delfi рассказывает главное о Covid-19 на 25 февраля.

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Цифры. В среду, 24 февраля, в Латвии выявлено 813 новых случаев Covid-19, умерли 6 человек. На прошедшие сутки госпитализированы 92 пациента с Covid-19. Всего в среду в больницах страны на лечении находились 806 пациентов с коронавирусом, в том числе 86 человек находились в тяжелом состоянии.

Правительство отложило вопрос об открытии маленьких магазинов. На заседании Кабинета министров в четверг разгорелась серьезная дискуссия о том, можно ли открывать небольшие магазины. Никаких решений принято не было. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и министр здравоохранения Даниэль Павлютс предложили отложить вопрос об открытии маленьких магазинов и вернуться к обсуждению того, как снизить заболеваемость Covid-19. Правительство согласилось отложить это решение.

Министр здравоохранения предупредил, что в ближайшее время придется ужесточать ограничения. По мере распространения британского штамма Covid-19 нужно считаться с тем, что при конкретных показателях заболеваемости ограничения, возможно, придется ужесточать, заявил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Если распространенность нового британского штамма Covid-19 будет увеличиваться более чем на 5% в неделю и возникнет подозрение о его местном распространении, ограничения необходимо ужесточать.

В Банке Латвии раскритиковали программу господдержки бизнеса, пострадавшего от Covid-19. Государственная поддержка в преодолении кризиса Covid-19 должна была быть более широкой уже в прошлом году, заявил член совета Банка Латвии. Около 1,3 млрд евро было потрачено на смягчение последствий Covid-19 к концу января, но лишь около 10% этой суммы дошло до жителей и предприятий в виде грантов.

Эпидемиологическая ситуация в Латвии опять ухудшилась. После нескольких недель спада заболеваемости эпидемиологическая ситуация стала хуже, предупредил эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков. Количество новых случаев за семидневный период выросло. Кумулятивная заболеваемость в течение 14 дней снижается несущественно. Растет угроза британского штамма.

Минздрав организовал единый порядок вакцинации. Прививку от Covid-19 можно будет сделать в выходной день, будут составлены резервные списки желающих, чтобы не пропадали лишние дозы вакцины, а вся актуальная информация о вакцинации на данный момент должна размещаться на сайте поликлиник.

Некоторые семейные врачи не записывают пациентов на вакцинацию из-за неясности с поставками вакцин. Центр профилактики и контроля заболеваний получил информацию о том, что некоторые семейные врачи не записывают пожилых людей на вакцинацию от Covid-19, так как сейчас не знают, когда будут доступны вакцины.

Неважные путешествия запрещены до конца режима чрезвычайной ситуации. Въезд в Латвию из других стран ЕС и Европейской экономической зоны, а также Швейцарии и Великобритании разрешен только по уважительной причине.

В медицинских учреждениях вылавливают нарушителей. Инспекция здравоохранения проверяет медицинские учреждения, которые вопреки запретам могут оказывать услуги красоты, что создает нечестную конкуренцию.

Финляндия объявила о трехнедельном локдауне. Правительство Финляндии приняло решение ввести в стране жесткие ограничения на три недели (с 8 по 28 марта) в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. В рамках ограничительных мер ученики средних и старших классов будут переведены на дистанционное обучение, а досуговые мероприятия для детей будут отменены. Кроме того, власти на три недели могут закрыть заведения общепита.

В Эстонии ввели новые ограничения из-за скачка заболеваемости Covid-19. "Распространение коронавируса очень-очень высокое. Чтобы разбить цепочку заражения, мы вынуждены ввести новые ограничения", — сказала премьер-министр Кая Каллас. Впрочем, новые ограничения пока не такие строгие, как в Латвии.