Ограничения, фейки от клиники и почему не хотят прививаться русскоязычные. Главное о Covid-19 на 21 января

Кабинет министров до 7 февраля продлил ограничения: комендантский час по выходным, под запретом останутся маникюр, стрижка и пирсинг. Младшие классы с 25 января уходят на "удаленку". Латвии предлагается приобрести 946 510 доз вакцины CureVac за 11 358 120 евро. Руководитель парламентской Комиссии по социальным и трудовым делам призвал запретить работу Агенскалнской клиники, т.к ее глава регулярно распространяет дезинформацию о Covid-19. Почему русскокоязычное население Латвии — в том числе и врачи — очень осторожно относятся к прививкам от Covid-19. Портал Delfi коротко рассказывает о главном, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 21 января.

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Цифры. За прошедшие сутки в Латвии выявлено 902 новых случая Covid-19, скончались 25 инфицированных. В среду было сделано 11 816 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,6%.

В Литве за сутки подтверждено 1274 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 32 человека. В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 173 819 случаев Covid-19, 113 364 человека выздоровели, 56 599 продолжают болеть. В Эстонии проанализировали 5260 тестов на коронавирус, первичных позитивных результатов было 669 (12,7% тестов).

Школы, "домоседство" и запрет на торговлю. Правительство решило продлить до 7 февраля ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией в стране: комендантский час, "домоседство", запрет на предоставление услуг красоты, пирсинга и татуирования, а также

очные услуги фотографа (за исключением фотографирования на документы)и очные хозяйственные услуги, связанные с развлечениями.

Ситуация стабильна, но расслабляться рано. Пять дней подряд наблюдается сокращение числа новых случаев Covid-19, но ситуацию пока нельзя назвать контролируемой, и магазины пока открывать нельзя. По мнению эксперта Юрия Перевощикова, сокращение заболеваемости означает, что мероприятия по эпидемиологической безопасности работают, и работали бы эффективнее, если бы их соблюдали все люди.

Латвии предложили вакцину от CureVac. ЕК подписала соглашение с компанией CureVac, в результате которого Латвии предлагается приобрести 946 510 доз вакцины CureVac за 11 358 120 евро.

Клиника и фейки. Руководитель парламентской Комиссии по социальным и трудовым делам Андрис Скриде призвал запретить работу Агенскалнской клиники из-за того, что ее руководитель регулярно распространяет дезинформацию по поводу Covid-19.

Оксиметры, дезинфекция и частые проверки в центрах соцухода. Для нужд центров соцухода купят оксиметры, а работников этих центров будут регулярно проверять на Covid-19. Кроме того, рабочая группа утвердила предложение Минблага компенсировать половину затрат центров социального ухода на средства индивидуальной защиты и дезинфекции.

Венгрия делает ставку на "Спутник". Тем временем российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Венгрии — первой из стран ЕС. Вакцина зарегистрирована Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований "Спутника V".

История дня. Эпидемия коронавируса, остановить которую в Латвии не удается уже десятый месяц, неожиданно открыла новую грань системного кризиса в отношениях между государством и русскоязычной частью общества. Для того, чтобы победить Covid-19, нужно добиться вакцинации большей части населения. Но как убедить сделать прививку тех, кто сомневается в ее безопасности и необходимости, не доверяет национальным властям и не воспринимает официальную информацию на неродном языке?