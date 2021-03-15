Реорганизация Бюро вакцинации, новый штамм из Уганды и "Спутник V" в Европе. Главное о Covid-19 за 15 марта
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Минздрав реорганизует Бюро вакцинации. За воскресенье в Латвии вакцину от Covid-19 получили только 64 человека. В Лиепае обнаружен штамм из Уганды, большая заразность которого научно пока не доказана. А Евросоюз тем временем может начать переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V". Портал Delfi собрал для вас главные новости о коронавирусе за 15 марта.

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Цифры. За прошедшие сутки в Латвии выявлено 178 новых случаев Covid-19, скончались два человека. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, среди умерших один пациент в возрастной группе от 40 до 49 лет, один — от 80 до 89 лет. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 93 959 человек.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 5960 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дал 1281 тест (21,5%), скончались девять человек. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1465,26 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов — 19,5%.

В Литве подтверждено 249 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил в Литве 223,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,4%.

Минздрав реорганизует Бюро вакцинации: сотрудников не уволят, а наймут новых. Однако Национальная служба здравоохранения создаст новое структурное подразделение, которое будет координировать вакцинацию. В новой структуре будут усилен финансовый и человеческий потенциал, поскольку с приближением массовой фазы вакцинации проекту потребуются дополнительные силы.

В воскресенье в Латвии вакцину от Covid-19 получили 64 человека — все были привиты первой дозой, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. На сегодняшний день первую дозу прививки от Covid-19 получили 79 054 жителя Латвии (4,17% населения), обе дозы — 18 114 (0,96% населения).

На прошедшей неделе в Латвии всего было вакцинировано более 11 000 пенсионеров из приоритетной группы старше 70 лет. По данным Минздрава, в целом в стране вакцинировано уже более 35 000 сеньоров.

Латвийский центр исследований биомедицины обнаружил в анализах лиепайчан наличие подвида Covid-19 под обозначением A.23.1 — это так называемый "штамм из Уганды", изначально констатированный в этой африканской стране. Глава научного совета Центра Кловиньш рассказал, что две недели назад при оценке результатов секвенирования A.23.1 был выявлен в трех образцах из 192, или 1,56%. На этой неделе новый штамм обнаружен в четырех из 96 образцов, или в 4%.

Однако главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис призывает население не паниковать, поскольку большая заразность штамма Covid-19 из Уганды научно пока не доказана. В Латвию этот штамм, скорее всего, попал из Великобритании.

Депутаты Сейма, представляющие новую партию "Закон и порядок", направили открытое письмо главе Минздрава с требованием назвать расходы на подготовку газеты о вакцинации. По мнению Юлии Степаненко, эти траты являются нецелесообразными и нужно выяснить их размер, а также возможности отказа от них.

Страны Евросоюза уже в ближайшее время могут начать переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V". Чиновник, который представляет ЕС на переговорах с производителями лекарственных препаратов, утверждает, что для начала переговоров о регистрации российской вакцины Евросоюзу требуются запросы от четырех стран, входящих в его состав.

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Tags

"Спутник V" Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Вакцинация Евросоюз Сейма Степаненко
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