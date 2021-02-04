Темно-красная Латвия на карте, помощь вакцинами от ЕС и "принцип светофора". Главное о Covid-19 на 4 февраля
Foto: LETA

Латвийская армия в разы сократила число больных в своих рядах, глава Минздрава Павлютс добился, чтобы страны ЕС в складчину поделились с Латвией вакциной. Но при этом Латвия попала в "темно-красную зону" на эпидемиологической карте Евросоюза — теперь сюда ездить рекомендуется только по необходимости. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 3 февраля.

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Цифры. За сутки выявлено 742 новых случая Covid-19, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о 31 смерти. Проведены 11 818 анализов, доля положительных результатов составила 6,3%.

С 18 по 31 января двухнедельная заболеваемость в Латвии составляла 550,9 случаев на 100 000 жителей. По этому показателю Латвия находится на пятом месте в ЕС, выше уровень заболеваемости только в Португалии, Испании, Чехии и Словении.

Последствия плохой статистики. Территория Латвии полностью включена в темно-красную зону карты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ). Это значит, что двухнедельная заболеваемость Covid-19 в стране превышает 500 случаев на 100 000 жителей, поэтому европейцам рекомендуется отказаться от неважных поездок в эту страну.

Между тем, армия дала отпор Covid-19. Если на 13 января Covid-19 был выявлен у 128 военных и гражданских лиц, а 438 военных и гражданских находились в самоизоляции, то сейчас эти цифры значительно сократились: 55 заболевших и 115 лиц на самоизоляции.

Латвия сможет приобрести дополнительные 167 213 доз вакцины Moderna. Министр здравоохранения Даниель Павлютс обратился в Еврокомиссию с просьбой о помощи, чтобы перераспределить для Латвии вакцину. В итоге примерно 100 000 доз могут поступить в Латвию уже в первой половине 2021 года. Своими вакцинами поделились другие страны ЕС, перераспределение было организовано Швецией.

Впервые в этом году количество госпитализированных с Covid-19 снизилось до менее чем тысячи. Всего за прошедшие сутки в Латвии госпитализированы 90 больных Covid-19, в том числе три человека переведены в другие больницы. В целом в больницах находятся 995 пациентов с Covid-19 — это уже небольшое, но достижение.

Глава Суда Сатверсме: даже во время ЧС ограничения свобод должны быть взвешенными. Утром 5 февраля правительство Латвии в очередной раз пересмотрит эпидемиологические ограничения, однако в преддверии заседания председатель Суда Сатверсме Санита Осипова призвала помнить, что даже во время чрезвычайной ситуации Конституция продолжает действовать. "Это ответственность и свобода самого человека, в которую не должно вмешиваться государство. Государство не должно становиться опекуном человека, который лучше знает, как ему потратить деньги или свободное время", — считает Осипова.

Латвия выделит 1,45 млн евро на создание электронной системы управления вакцинацией. Ожидается, что ИТ-решение для управления процессом вакцинации будет включать запись на вакцинацию, список ранее вакцинированных, управление нагрузкой и часами работы кабинетов вакцинации, единую очередь, связь с привитыми, планирование доставки вакцины, организацию логистики и управление запасами. Такая практика существенно упростит работу Центра профилактики и контроля заболеваний.

Правительство утвердило "принцип светофора" при пересмотре ограничений. Согласно новой концепции, для смягчения ограничений заболеваемость в Латвии должна снизиться почти в три раза. Установлены четыре уровня риска:

  • "Темно-красный" — ситуация очень высокого риска, двухнедельная заболеваемость составляет более 200 новых случаев на 100 000 жителей.
  • "Красный" — ситуация высокого риска, заболеваемость не более 200 случаев на 100 000 жителей.
  • "Желтый" — ситуация среднего риска, заболеваемость — не более 100 случаев на 100 000 жителей.
  • "Зеленый" — ситуация низкого риска, заболеваемость — 20 случаев на 100 000 жителей. Можно снимать все существенные ограничения.
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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Вакцинация Латвия
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