В Латвию пришла втoрая партия вакцин, школьники вернулись к "дистанционке". Главное о Covid-19 на 4 января

Латвия получила вторую партию вакцин. Ученики 7-12-х классов вернулись к дистанционному обучению. Даугавпилсская больница приостановила прием онкобольных. Великобритания первой в мире начала прививки вакциной AstraZeneca. Портал Delfi обобщает главное, что надо знать о пандемии Covid-19 на 4 января.

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Цифры. За минувшие сутки в Латвии выявлен 621 новый случай Covid-19. Всего в воскресенье было сделано 5550 тестов. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 43 118 человек. В больницах лечатся 1213 пациентов с Covid-19, у 72 человек болезнь протекает в тяжелой форме.

В Литве за минувшие сутки диагностирован 1361 новый случай коронавируса, скончались 25 человек. Всего в Литве диагностировано 147 997 случаев заражения Covid-19, выздоровели 77 832 человека, 1950 человек скончались. В Эстонии за сутки выявили 390 новых случаев Covid-19.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 85,6 млн человек во всем мире, свыше 1,8 млн скончались, более 60,5 млн пациентов поправились.

Латвия получила вторую партию вакцин. 4 января в Латвию прибыла вторая партия вакцин от Covid-19 производства BioNTech/Pfizer. Партия состоит из 13 650 доз. Предыдущая партия составила 9750 доз, которых достаточно для вакцинации 4875 медработников. Всего Латвия у производителя BioNTech/Pfizer планирует приобрести 97 500 доз вакцин.

В Даугавпилсской больнице приостановлен прием онкобольных. Из-за распространения Covid-19 среди работников Даугавпилсской больницы на время приостановлен прием пациентов для онкохирургического лечения. Также не предоставляются плановые медицинские услуги. На сегодняшний день в больнице лечение проходят 105 зараженных коронавирусом пациентов.

Ученики 7-12-х классов вернулись к дистанционному обучению. С 4 января для учеников 7-12-х классов по всей Латвии возобновилось обучение, которое будет проходить дистанционно. В конце прошлого года правительство приняло решение, что из-за распространения коронавируса зимние каникулы для учеников 1-6-х классов будут продлены на одну неделю — до 8 января, а ученики 7-12-х классов к занятиям вернулись уже сегодня.

Рижские гостиницы предлагают услуги самоизоляции. Жители могут подать заявки на самоизоляцию в одной из пяти рижских гостиниц, которые предлагают в общей сложности 325 номеров. Договоры еще с 14 гостиницами находятся в стадии рассмотрения. 12 из этих гостиниц находятся в Риге, по одной — в Резекне и Саулкрасты.

Великобритания начала прививки вакциной AstraZeneca. В Великобритании началась массовая вакцинация от коронавируса препаратом, разработанным британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Первым британцем, получившим прививку, стал 82-летний Брайан Пинкер. Великобритания начала прививать вакциной AstraZeneca первой в мире. До этого в стране применялась вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech и американским концерном Pfizer.