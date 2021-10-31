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Скончался режиссер Александр Рогожкин
Пропажа Светличной, король арт-подделок, трагедии на съемках и другие события недели
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

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1 13
Скончался режиссер Александр Рогожкин
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