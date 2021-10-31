Пропажа Светличной, король арт-подделок, трагедии на съемках и другие события недели

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.
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