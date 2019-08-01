Острые ощущения гарантированы: Топ-8 опасных, но живописных дорог

Путешествия бывают самые разные — от ленивого пляжного отдыха до экстремальных приключений в самых разных уголках света. DELFI Tūrismagids рассказывает о самых крутых дорогах в мире, которые несомненно запомнятся в разы сильнее, чем очередной коктейль в баре у бассейна.

Дорога на гору Тяньмэнь в Китае

Гору Тяньмэнь называют красивейшей горой в мире, однако внимание привлекает не только сама гора, но и дорога к ней. Горная дорога Тяньмэнь длиной 11 км насчитывает 99 изгибов, большинство которых поворачивают почти на 360 градусов.

Опасная и захватывающая дух дорога ведет к вершине горы, где находится огромная и необычная арка, которую называют Небесными вратами. Чтобы увидеть это чудо природы, придется подняться по лестнице в 999 ступенек. Это довольно непросто, но вид с высоты стоит всех усилий.