ФОТО. В Рижском зоопарке наступают Зимние ночи
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На этой неделе, с 9 декабря, в Рижском зоопарке опять начнутся традиционные "Зимние ночи", где посетители смогут наблюдать за жизнью животных в вечерние часы, ведь некоторые из них активны именно ночью, что нельзя увидеть при посещении днем.

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В декабре и начале января кассы зоопарка будут закрываться в 19:00, а посетители смогут оставаться на его территории до девяти вечера. Для удобства посетителей зоопарк будет освещен сотнями метров светильников и прожекторов.

Как обычно, специальные цены на входные билеты будут предлагаться после 16:00 (на этот раз цена билета для взрослых - пять евро, столько же, сколько и для детей и пенсионеров). В данный момент Рижский зоопарк работает в "зеленом режиме", требуя при входе действующего сертификата Covid-19.

Узнать секреты животных можно и в сопровождении экскурсовода. Каждый вечер в 18:00 по предварительной заявке по телефону 29135839 посетители смогут отправиться в экспедицию по тропам ночного зоопарка вместе с гидом. Участников прогулки будут ждать у бассейна с тюленями.

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