Латвийское государство берет бизнес в "ежовые рукавицы", призывая к социальной ответственности. Министерство экономики намерено заставить розничные сети снизить цены на продукты питания. Банки компенсируют ипотечникам рост процентов по кредитам в этом году, а с 2025 года кредитным учреждениям придется делать взнос социальной солидарности в госбюджет.
Что произошло?
Правящая коалиция продолжает атаку на розничные сети. Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) сегодня заявил, что торговцев нужно наказывать за недобросовестную практику (в том числе, сговор) гораздо строже, чем сейчас. Штраф планируется увеличить штраф в 20 раз - с 0,2% до 4% от годового оборота. Крупнейшие сети так могут быть оштрафованы на 30-40 млн евро.
Что это значит?
Расходы на национальную безопасность в Латвии продолжают расти, при этом государству нужно удерживать дефицит госбюджета и объем госдолга на приемлемом уровне. Часть социальной ответственности оно готово переложить на крупный бизнес - чтобы смягчить финансовую нагрузку на население. В правящей коалиции думают, что в Латвии нет настоящей конкуренции между супермаркетами, цены на продукты питания необоснованно высокие и есть признаки картельного сговора. Валайнис предложил пять решений проблемы с ценами:
лимит наценки на продукты из базовой корзины;
минимальная цена в категориях повседневных товаров;
запрет на уничтожение непроданных продуктов (их планируется продавать с большими скидками или отдавать в дар);
ограничение чрезмерных и длительных скидок на продукты;
введение цифрового инструмента для сравнения цен.
В ответ крупнейшие сети супермаркетов назвали эту инициативу "популизмом и пустой болтовней".
При этом ранее государство склонило банки к социальной ответственности. С января они платят в госбюджет пошлину, из которой "ипотечники" получают компенсацию за рост процентных ставок по кредитам. Банки бурно сопротивлялись такой инициативе, спор дошел до Конституционного суда.
Но в 2025 году выплата компенсаций "ипотечникам", вероятно, будет отменена. В 2026 году банкам придется платить "взнос социальной солидарности", он же "налог на сверхприбыль". Сверхприбыли у банков появились из-за повышения процентных ставок. Если банк увеличит объем кредитования - то получит скидку по взносу солидарности. У банков эта схема тоже вызывает возражения. На риски указывает и Европейский центральный банк: в долгосрочной перспективе такие меры могут негативно сказаться на кредитовании латвийской экономики.
А вот доказать теперь признаки сговора между торговыми сетями властям будет непросто. Обычно это касается конкретных продуктов, а не всего ассортимента торговой сети. Например, в 2007 году в Британии несколько крупных торговых сетей были оштрафованы за сговор в связи с ценами на молоко. А Евросоюз расследует возможный сговор между норвежскими производителями лосося.
Но полезные для Латвии примеры есть. Возможный сговор между розничными сетями сейчас расследуется в Сербии. А на Мальте правительство договорилось с торговцами зафиксировать цены на товары первой необходимости на весь 2024 год.
Что еще произошло?
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