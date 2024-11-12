Латвийское государство берет бизнес в "ежовые рукавицы", призывая к социальной ответственности. Министерство экономики намерено заставить розничные сети снизить цены на продукты питания. Банки компенсируют ипотечникам рост процентов по кредитам в этом году, а с 2025 года кредитным учреждениям придется делать взнос социальной солидарности в госбюджет.

Что произошло?

Правящая коалиция продолжает атаку на розничные сети. Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) сегодня заявил , что торговцев нужно наказывать за недобросовестную практику (в том числе, сговор) гораздо строже, чем сейчас. Штраф планируется увеличить штраф в 20 раз - с 0,2% до 4% от годового оборота. Крупнейшие сети так могут быть оштрафованы на 30-40 млн евро.

Что это значит?

Расходы на национальную безопасность в Латвии продолжают расти, при этом государству нужно удерживать дефицит госбюджета и объем госдолга на приемлемом уровне. Часть социальной ответственности оно готово переложить на крупный бизнес - чтобы смягчить финансовую нагрузку на население. В правящей коалиции думают, что в Латвии нет настоящей конкуренции между супермаркетами, цены на продукты питания необоснованно высокие и есть признаки картельного сговора. Валайнис предложил пять решений проблемы с ценами:

лимит наценки на продукты из базовой корзины; минимальная цена в категориях повседневных товаров; запрет на уничтожение непроданных продуктов (их планируется продавать с большими скидками или отдавать в дар); ограничение чрезмерных и длительных скидок на продукты; введение цифрового инструмента для сравнения цен.

В ответ крупнейшие сети супермаркетов назвали эту инициативу "популизмом и пустой болтовней".

При этом ранее государство склонило банки к социальной ответственности. С января они платят в госбюджет пошлину, из которой "ипотечники" получают компенсацию за рост процентных ставок по кредитам. Банки бурно сопротивлялись такой инициативе, спор дошел до Конституционного суда.

Но в 2025 году выплата компенсаций "ипотечникам", вероятно, будет отменена. В 2026 году банкам придется платить "взнос социальной солидарности", он же "налог на сверхприбыль". Сверхприбыли у банков появились из-за повышения процентных ставок. Если банк увеличит объем кредитования - то получит скидку по взносу солидарности. У банков эта схема тоже вызывает возражения. На риски указывает и Европейский центральный банк: в долгосрочной перспективе такие меры могут негативно сказаться на кредитовании латвийской экономики.

А вот доказать теперь признаки сговора между торговыми сетями властям будет непросто. Обычно это касается конкретных продуктов, а не всего ассортимента торговой сети. Например, в 2007 году в Британии несколько крупных торговых сетей были оштрафованы за сговор в связи с ценами на молоко. А Евросоюз расследует возможный сговор между норвежскими производителями лосося.

Но полезные для Латвии примеры есть. Возможный сговор между розничными сетями сейчас расследуется в Сербии. А на Мальте правительство договорилось с торговцами зафиксировать цены на товары первой необходимости на весь 2024 год.

Что еще произошло?

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