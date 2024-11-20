Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент. Сегодня - говорим про Трампа, поврежденные кабеля в Балтийском море, памятник Барклаю де Толли и продолжение строительства Южного моста.

Что происходит в мире?

Мир находится в состоянии "пересменки" между двумя президентами США. Инаугурация избранного президента Дональда Трампа, обещавшего прекратить войну в Украине, состоится 20 января, а пока судьбоносные для мира решения принимает действующий президент США Джо Байден. США дали разрешение Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России. Первый удар Киев нанес по складу боеприпасов в Брянской области. В среду ВСУ впервые выпустили британские крылатые ракеты Storm Shadow по территории РФ, сообщил Bloomberg. США объявили о 17-м пакете помощи Украине, а Пентагон решил предоставить Киеву противопехотные мины.

Трамп вернется в Белый дом в условиях укрепления позиций РФ: наступление российской армии в Украине самое интенсивное за последние два года. Путин, возможно, согласится на заморозку по линии фронта, однако не пойдет на значительные территориальные уступки и будет настаивать на отказе Киева вступить в НАТО, сообщило агентство Reuters со ссылкой на близкие к Кремлю источники в среде чиновниково.

Украина еще не побеждена, но Россия уже выиграла в самой важной битве — против Запада, считает эксперт Эдвард Лукас. По его мнению, возможно, следующая военная цель России - Балтия. Это не произойдет завтра, военные силы России истощены в Украине. Время у НАТО еще есть, но его не так много, предостерегает Лукас.

Целью России будет не захват больших территорий, а разрушение доверия к НАТО, не "мясорубка" как в Украине, а успешные скрытые атаки: терроризм, поджоги, кибератаки, нарушение воздушного пространства. Тревожит и то, что Россия вновь наращивает военную инфраструктуру у границ Балтии и Польши, хотя базы в этом регионе опустели после начала войны в Украине.

Как реагирует Латвия?

На встрече с новым генсеком НАТО Марком Рютте президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал страны Альянса увеличить расходы на оборону с нынешних 2% от ВВП минимум до 2,5-3% от ВВП. Латвия уже сейчас впереди большинства стран НАТО - тратит на оборону 3,4% от ВВП. Призыв Ринкевича вписывается в генеральную линию ЕС: после избрания Трампа. Европе нужно самой больше вкладываться не только непосредственно в оборону, но и в военное производство. Для Латвии после прилета в Резекненский край боевого российского дрона особо актуально размещение системы ПВО.

19 сентября Ринкевич впервые поговорил с Трампом по телефону после переизбрания миллиардера на пост президента США. Трамп интересовался мнением Латвии о ситуации в регионе, в том числе - в контексте Украины. Важно то, какие именно решения примет новая администрация США, подчеркнул президент Латвии. Ринкевич акцентировал, что лидерство США критически важно в сложившейся ситуации. У Латвии есть опыт работы с Трампом во время его предыдущего президентского срока и хорошие отношения и с демократами, и с республиканцами, напомнил Ринкевич.

В контексте национальной безопасности президент страны признал, что его очень тревожат случаи повреждения подводных коммуникационных кабелей в Балтийском море. От комментариев Ринкевич воздержался, подчеркнув, что проводится расследование.

Неизвестные повредили три дня назад два кабеля - Литва-Швеция и Финляндия-Германия. Страны, которых затронули инциденты, подозревают диверсию. Сайт новостей о судоходстве "GCaptain.com" сообщил, что, согласно данным властей Дании, в момент повреждения кабеля в непосредственной близости от места инцидента находился китайский балкер "Yi Peng 3".

20 ноября в связи с инцидентами на заседании Совета по нацбезопасности был заслушан доклад о состоянии критической инфраструктуры Латвии. Национальные вооруженные силы (НВС) усилили мониторинг коммуникационной инфраструктуры Латвии и осуществляют обмен информацией с союзниками относительно ситуации с безопасностью в Балтийском море, стало известно после заседания.

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