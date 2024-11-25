С начала года в Риге возрастут тарифы на водоснабжение. Чтобы попасть к врачу-специалисту, латвийский пациент должен провести в очереди несколько месяцев. Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс предупреждает: госдолга страны становится угрожающим. Но главное событие в регионе Балтии - падение грузового самолета компании DHL в Вильнюсе. ЧП стало уже очередным событием в цепочке инцидентов, позволяющих заподозрить, что регион Балтии, возможно, становится полигоном "гибридных атак недружественных стран".

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что произошло?

За короткий период времени в Балтийском регионе произошли несколько ЧП, которые дали повод подозревать диверсии и атаки гибридной войны, которую могут вести "недружественные страны".

В 5:28 утра понедельника, 25 ноября, в Вильнюсе на двухэтажный жилой дом упал грузовой самолет Boeing 757 немецкой компании по доставке грузов DHL. Самолет, совершавший рейс из Лейпцига, рухнул при посадке в Вильнюсский аэропорт, один пилот погиб. Литовские власти не исключают версию теракта. Но допускают и версию человеческой или технической ошибки, глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас призывает пока не связывать падение самолета с диверсией или терактом.

Конспирологическая версия, однако, поддерживается публикацией в The Wall Street Journal. Издание сообщало, что в июле в логистических центрах DHL в Лейпциге и Бирмингеме произошло два загадочных взрыва. Расследование показало, что детонация зажигательных устройств - часть тайной операции российской разведки.

Подрывать якобы планировалось не логистические центры, а пассажирские и транспортные самолеты. Следствие выяснило, что бомбы имели вид электромассажеров, у которых вместо электронной начинки было легковоспламеняющееся вещество.

За неделю до авиакатастрофы произошли еще два подозрительных инцидента. 17 ноября кто-то повредил один из кабелей связи в Балтийском море, соединяющий Швецию и Литву. 18 ноября по неизвестным причинам был оборван кабель, соединяющий порты финского Хельсинки и немецкого Ростока. Литва подозревает, что инциденты могут быть проявлениями гибридной войны и связаны в актами саботажа, совершенными Россией. Расследование обоих инцидентов продолжается.

Ранее в начале октября в Вильнюсе случился пожар на складе IKEA. Была версия, что причиной пожара мог стать умышленный поджог.

25 октября МИД Великобритании заявил , что Россия использует искусственный интеллект (ИИ) для усиления кибератак на инфраструктуру Великобритании, цель - выведение из строя энергетической системы страны. Влиятельное американское издание Politico отреагировало на инцидент в Вильнюсе 25 ноября статьей с заголовком "Европа подвергается атаками России. Почему она не отвечает?".

Как на это реагируют?

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии усилили мониторинг коммуникационной инфраструктуры Латвии и осуществляют обмен информацией с союзниками относительно ситуации с безопасностью в Балтийском море, стало известно 20 ноября после заседания Совета по нацбезопасности. Известно, что на заседании обсуждались вопросы, связанные с безопасностью критической инфраструктуры страны в целом.

Страны Балтии призвали ЕС и НАТО адекватно отреагировать, если расследование докажет, что инциденты были проявлением гибридной войны недружественных стран, заявили премьеры Литвы, Латвии и Эстонии на встрече в Вильнюсе 22 ноября. Если за повреждением кабелей стоит какая-то страна, то ЕС должен ввести против этого государства санкции, призвал ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас.

На технологическую уязвимость стран Балтии указал экс-глава Бюро по защите Сатверсме Янис Кажоциньш. По его словам, Россия может этим воспользоваться. Говоря о Латвии, Кажоциньш сделал акцент на уязвимость энергетической инфраструктуры.

Что дальше?

Безопасность стран Балтии во многом зависит от того, как будет развиваться ситуация в регионе - в контексте войны в Украине - после того, как хозяином Белого дома станет 20 января официально Дональд Трамп. Приход к власти Трампа чреват снижением поддержки Украины Вашингтоном, что вызывает у Европы опасения за свою безопасность. За два месяца до инаугурации Трампа США, а также Великобритания и Франция дали добро Киеву на использование своих ракет для ударов вглубь России. Кремль ответил ударом по Украине новой ракетой средней дальности "Орешник". Эксперты спорят о том, что значит эта эскалация - демонстрация сторонами силы перед перемирием Москвы и Киева, на котором настаивает Трамп, или же шаг к крупномасштабному военному конфликту.

Россия, которая не может взять Донбасс, не готова в ближайшие годы к полномасштабному вторжению в страны НАТО, уверен Кажоциньш. Однако, по его мнению, Кремль действительно может проверять устойчивость региона к гибридным атакам.

Что еще случилось?

Очереди в больницах вырастут, потому что государство отказалось компенсировать учреждениям плату за стационарные услуги сверх планируемого объема. Тем временем, министр здравоохранения Хосам Абу Мери рассуждает , как уменьшить очереди.

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Смотрим , как выглядит Рижский спортивный манеж - в его реконструкцию вложили около 4 млн евро.

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