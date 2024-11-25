С начала года в Риге возрастут тарифы на водоснабжение. Чтобы попасть к врачу-специалисту, латвийский пациент должен провести в очереди несколько месяцев. Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс предупреждает: госдолга страны становится угрожающим. Но главное событие в регионе Балтии - падение грузового самолета компании DHL в Вильнюсе. ЧП стало уже очередным событием в цепочке инцидентов, позволяющих заподозрить, что регион Балтии, возможно, становится полигоном "гибридных атак недружественных стран".
Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.
Что произошло?
За короткий период времени в Балтийском регионе произошли несколько ЧП, которые дали повод подозревать диверсии и атаки гибридной войны, которую могут вести "недружественные страны".
В 5:28 утра понедельника, 25 ноября, в Вильнюсе на двухэтажный жилой дом упал грузовой самолет Boeing 757 немецкой компании по доставке грузов DHL. Самолет, совершавший рейс из Лейпцига, рухнул при посадке в Вильнюсский аэропорт, один пилот погиб. Литовские власти не исключают версию теракта. Но допускают и версию человеческой или технической ошибки, глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас призывает пока не связывать падение самолета с диверсией или терактом.
Конспирологическая версия, однако, поддерживается публикацией в The Wall Street Journal. Издание сообщало, что в июле в логистических центрах DHL в Лейпциге и Бирмингеме произошло два загадочных взрыва. Расследование показало, что детонация зажигательных устройств - часть тайной операции российской разведки.
Подрывать якобы планировалось не логистические центры, а пассажирские и транспортные самолеты. Следствие выяснило, что бомбы имели вид электромассажеров, у которых вместо электронной начинки было легковоспламеняющееся вещество.
За неделю до авиакатастрофы произошли еще два подозрительных инцидента. 17 ноября кто-то повредил один из кабелей связи в Балтийском море, соединяющий Швецию и Литву. 18 ноября по неизвестным причинам был оборван кабель, соединяющий порты финского Хельсинки и немецкого Ростока. Литва подозревает, что инциденты могут быть проявлениями гибридной войны и связаны в актами саботажа, совершенными Россией. Расследование обоих инцидентов продолжается.
Ранее в начале октября в Вильнюсе случился пожар на складе IKEA. Была версия, что причиной пожара мог стать умышленный поджог.
25 октября МИД Великобритании заявил, что Россия использует искусственный интеллект (ИИ) для усиления кибератак на инфраструктуру Великобритании, цель - выведение из строя энергетической системы страны. Влиятельное американское издание Politico отреагировало на инцидент в Вильнюсе 25 ноября статьей с заголовком "Европа подвергается атаками России. Почему она не отвечает?".
Как на это реагируют?
Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии усилили мониторинг коммуникационной инфраструктуры Латвии и осуществляют обмен информацией с союзниками относительно ситуации с безопасностью в Балтийском море, стало известно 20 ноября после заседания Совета по нацбезопасности. Известно, что на заседании обсуждались вопросы, связанные с безопасностью критической инфраструктуры страны в целом.
Страны Балтии призвали ЕС и НАТО адекватно отреагировать, если расследование докажет, что инциденты были проявлением гибридной войны недружественных стран, заявили премьеры Литвы, Латвии и Эстонии на встрече в Вильнюсе 22 ноября. Если за повреждением кабелей стоит какая-то страна, то ЕС должен ввести против этого государства санкции, призвал ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас.
На технологическую уязвимость стран Балтии указал экс-глава Бюро по защите Сатверсме Янис Кажоциньш. По его словам, Россия может этим воспользоваться. Говоря о Латвии, Кажоциньш сделал акцент на уязвимость энергетической инфраструктуры.
Что дальше?
Безопасность стран Балтии во многом зависит от того, как будет развиваться ситуация в регионе - в контексте войны в Украине - после того, как хозяином Белого дома станет 20 января официально Дональд Трамп. Приход к власти Трампа чреват снижением поддержки Украины Вашингтоном, что вызывает у Европы опасения за свою безопасность. За два месяца до инаугурации Трампа США, а также Великобритания и Франция дали добро Киеву на использование своих ракет для ударов вглубь России. Кремль ответил ударом по Украине новой ракетой средней дальности "Орешник". Эксперты спорят о том, что значит эта эскалация - демонстрация сторонами силы перед перемирием Москвы и Киева, на котором настаивает Трамп, или же шаг к крупномасштабному военному конфликту.
Россия, которая не может взять Донбасс, не готова в ближайшие годы к полномасштабному вторжению в страны НАТО, уверен Кажоциньш. Однако, по его мнению, Кремль действительно может проверять устойчивость региона к гибридным атакам.
Что еще случилось?
Очереди в больницах вырастут, потому что государство отказалось компенсировать учреждениям плату за стационарные услуги сверх планируемого объема. Тем временем, министр здравоохранения Хосам Абу Мери рассуждает, как уменьшить очереди.
Новости тарифов. Точно подорожают вода и канализация в Риге. А еще эксперты предсказывают дальнейший рост цен на газ. Кстати, из-за отключения от БРЭЛЛ может еще подорожать и электричество.
Смотрим, как выглядит Рижский спортивный манеж - в его реконструкцию вложили около 4 млн евро.
В пятницу на Домской площади заработает Рождественская ярмарка. Она будет открыта ежедневно до 2 января.
Что стоит почитать?
Продолжаем рассказывать, как накопить на пенсию. Сегодня - про смену планов и комиссии.
На этой неделе "Черная пятница". Объясняем, как не сойти с ума от вала предложений со скидками - и не потерять деньги.
Современная Россия - главный поставщик печальных новостей. А как так вышло - и что из себя представляет Россия сейчас? Ответ - в 22 книгах, которые можно купить в латвийских или европейских магазинах.