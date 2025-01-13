Немецкие ультраправые могут повлиять на исход войны в Украине? Главное за понедельник, 13 января

В Юрмале обсуждают переименование улицу, напоминающих о коммунистическом режиме. Латвийские журналисты узнали, что четверть самолетов AirBaltic давно не летает, а в Германии, где через месяц пройдут досрочные выборы парламента, с напряжением наблюдают за ростом популярности ультраправых. Как сенсационный успех "Альтернативы для Германии" может повлиять на политику страны-локомотива Евросоюза и развитие военного конфликта между Россией и Украиной? Об этом расскажем подробнее.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые со своего основания выдвинула кандидата на должность канцлера ФРГ. Им стала 45-летняя Алис Вайдель, известная своими скандальными высказываниями о мусульманах.

Субботний съезд немецких ультраправых отказался осуждать Россию за военное вторжение в Украину. Партия отрицает необходимость "зеленого курса" и требует максимально ужесточить миграционную политику. Согласно социологическим опросам, на досрочных выборах в Бундестаг, которые пройдут 23 февраля, ультраправые могут показать сенсационно высокие результаты и получить второе по величине представительство.

Почему это важно?

Несмотря на свой "нерукопожатый" статус (остальные партии официально отрицают возможности сотрудничества с АдГ), "Альтернатива" стабильно увеличивает свое влияние на курс немецкой и европейской политики. Более того, поддержку ультраправым на досрочных выборах в Бундестаг решил оказать сам Илон Маск - самый богатый человек в мире, основатель Tesla и SpaceX, владелец соцсети Х, член будущей администрации президента США Дональда Трампа.

Маск называет АдГ "последней искрой надежды" для страны и заявляет, что полностью разделяет ее позицию по экономическим, энергетическим и миграционным вопросам. В четверг, 9 января, Маск провел публичную беседу с лидером АдГ Алис Вайдель на своей платформе X, в которой кандидат на пост канцлера заявила, что ей "физически больно видеть", как плохо большинство граждан страны относятся к Дональду Трампу.

Происходящее всерьез тревожит руководство ЕС: вице-председательница Еврокомиссии Хенна Вирккунен публично попросила Маска не вмешиваться в предвыборную кампанию в ФРГ и пообещала предпринять "дальнейшие шаги", если подобное будет продолжаться. В конце 2023 года Еврокомиссия уже предъявила иск с подозрением, что соцсеть X нарушает Закон ЕС о цифровых услугах. Этот закон, кроме прочего, запрещает интернет-платформам способствовать распространению дезинформации и предписывает, что они должны обеспечить минимизацию рисков для выборов и общественного дискурса.

"Альтернатива для Германии" была создана в феврале 2013 года как объединение людей, требовавших отказа от евро. Со временем партия переориентировалась на антимиграционную и антиисламскую повестку на фоне миграционного кризиса.

Сегодня АдГ выступает с правопопулистских позиций. При этом, ее члены не стесняется и пронацистской риторики. Один из основателей партии Александр Гауланд заявлял, что немцы могут гордиться "подвигами немецких солдат " в Первой и Второй мировых войнах, несмотря на преступления, совершенные вермахтом.

Кандидат на пост канцлера Алис Вайдель позволяла себе уничижительные высказывания о детях мигрантов и обзывала всех беженцев и соискателей убежища в Германии "получающими алименты поножовщиками". Интересная деталь: Вайдель является открытой лесбиянкой , состоит в отношениях с женщиной шри-ланкийского происхождения, живёт вместе с ней и двумя детьми в Швейцарии - и там же платит налоги. При этом в своих интервью она заявляет, что детям в Германии не следует рассказывать о гомосексуальности до наступления половой зрелости, а также официально выступает против легализации однополых браков,но поддерживает партнерства, в котором состоит сама.

Что дальше?

Опросы общественного мнения в Германии показывают, что появление Маска в предвыборной кампании АдГ повысило ее рейтинги до рекордного уровня за год. За первую неделю января ультраправые улучшили свои позиции на 2 процентных пункта, причем рейтинг вырос до 22%, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Первое место рейтингов по-прежнему занимает консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за который готовы проголосовать 30% респондентов. Подробно о ее кандидате на пост канцлера Фридрихе Мерце и планах партии Delfi писал тут .

Считается, что у немецких ультраправых нет реальных шансов войти в новое немецкое правительство. Однако их популярность сильно влияет на риторику более умеренных партий. В частности, позиция АдГ по российско-украинскому вопросу может заставить немецкий истеблишмент поддержать инициативу Трампа о мирных переговорах. Тем более, что этого требует и общественное мнение. Согласно опросу , проведенного Deutschlandtrend, доля жителей Германии, уверенных в том, что для окончания войны в Украине Киеву придется уступить России часть украинской территории, за прошлый год увеличилась на 9 процентных пунктов до 53%. Стоит добавить, что уходящий в отставку канцлер Олаф Шольц уже всячески тормозил отправку оружия в Украину.

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