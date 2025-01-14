Армения развернулась от России к ЕС? Главное за вторник, 14 января
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Правительство выделит для поддержки Латгалии беспрецедентно щедрое финансирование, НАТО усилит охрану критической инфраструктуры на Балтике корабли, в рижском аэропорту замечены неопознанные дроны, а врач Алексея Навального выучил латышский язык, но не смог остаться в Латвии. В Брюсселе в это время приступают к обсуждению идеи начать процедуру вступления Армении в Евросоюз. Зачем это нужно Еревану, как на такой шаг отреагирует Москва и насколько велика вероятность нового обострения армяно-азербайджанского конфликта?

Что случилось?

Правительство Армении официально объявило о желании взять курс на Европу. В парламент страны передан законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что решение по этому вопросу "может быть принято только путем референдума", но подготовленный документ является началом для обсуждения с ЕС дорожной карты евроинтеграции.

Власти России отреагировали незамедлительно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Армения не может быть одновременно членом Евросоюза и Евразийского экономического союза* (ЕАЭС).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на днях назвал Армению "фашистским государством", призвав Францию и другие страны прекратить поставки оружия Еревану. Алиев также заявил о планах "открыть" Зангезурский коридор, который объединил бы основную часть Азербайджана с его нахичеванским анклавом на границе Турции. Глава правительства Армении Никол Пашинян расценил заявления азербайджанского лидера как попытку обосновать новую эскалацию в регионе.

Почему это важно?

В случае Армении вопросы экономики и геополитической ориентации следует рассматривать в контексте не урегулированного военного конфликта с Азербайджаном. В прошлом году Армения двинулась в сторону выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)** – военной организации, где доминирует Россия. Непосредственной причиной этих изменений в политике стал проигрыш в войне за Нагорный Карабах (НК) – до недавнего прошлого сепаратистский регион Азербайджана, долгие годы выживавший благодаря всесторонней поддержки из Еревана.

Армения не смогла отстоять НК в войне с Азербайджаном, а правительство и общество обвиняют в случившемся Москву, не принявшей в войне активного участия (по формальным причинам: Нагорный Карабах не является международно признанной территорией Армении).

В рамках продолжающегося противостояния с Азербайджаном (мирный договор так и не подписан), Армения решила сделать ставку на поддержку Запада, особенно Франции – поддерживающей Ереван страны с большой армянской диаспорой. Идея о вступлении в ЕС - это, несомненно, заявка на пересмотр отношений с Москвой. Проблема, однако, заключается в том, что оказать действенную военную помощь Армении той же Франции не так легко, а процесс вступления в ЕС может сильно затянуться.

Экономика Армении сильно зависит от доступа к рынку России и других стран ЕАЭС. Торговый оборот между Россией и Арменией растет. В 2024 году он удвоился по сравнению с 2023-м достигнув 10,2 миллиарда долларов. Армения по-прежнему зависит от российского газа. Возможно, Ереван помогал России обходить санкции

Что дальше?

В понедельник, 13 января, министр экономики Армении Геворг Папоян уточнил, что Армения не собирается выходить из ЕАЭС. Речь-де идет о параллельных процессах. Как это может происходить на практике, непонятно.

В Брюсселе заявления Еревана восприняли с воодушевлением. Официальный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Анита Хиппер сообщила: Брюссель проанализирует одобренный правительством Армении законопроект о начале процесса вступления в организацию. Отношения Армении и ЕС сейчас переживают фазу интенсивного развития. В прошлом году в Брюсселе было принято решение о запуске диалога по либерализации визового режима и выделении Еревану из Европейского фонда мира поддержки в 10 миллионов евро.

Сближение с Арменией в Брюсселе рассматривают как некоторый реванш за провал евроинтеграции Грузии (подробно мы писали об этом тут). Однако нельзя забывать и то, что для Еревана переориентация на Европу потребует масштабных реформ и реструктуризации экономики. Именно поэтому наиболее вероятно, что Армения окончательно заморозит отношения с ОДКБ, но продолжит до последнего свое членство в ЕАЭС. Если этому не помешают Москва и Баку.

Примечательная деталь: в Европарламенте нового созыва делегацию по сотрудничеству со странами Южного Кавказа, в том числе Арменией, возглавляет латвийский евродепутат Нил Ушаков.

Запутались в аббревиатурах? У нас есть маленькая справка!

*ЕАЭС

Цель Евразийского экономического союза напоминает первоначальную задачу Евросоюза - создание единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. В ЕАЭС сейчас входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия. Они торгуют на привилегированных условиях друг с другом и еще с рядом других государств (Китаем, Сербией, Ираном и т.д.). Граждане стран ЕАЭС могут свободно - без виз и загранпаспортов - перемещаться по территории объединения для работы и туризма, а также могут получать пенсию в других государствах объединения.

**ОДКБ

Организация договора о коллективной безопасности (подписан в 1992 году) - военно-политический блок, который в большей степени занимается вопросами, связанными с защитой стран региона. В него входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Россия. 22 февраля 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о замораживании членства страны в ОДКБ из-за ухудшения отношений с Россией. При этом на территории Армении в Гюмри продолжает действовать российская военная база. Вопрос об передислокации российских военных в повестке в настоящее время не стоит, заявил 8 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. ОДКБ никак не участвовала ни в войне в Украине, ни в войне на территории Нагорного Карабаха. Единственный кейс использования договора для наведения порядка в последние годы — приезд силовиков других стран для подавления протестов в Казахстане в начале 2022 года.

Что еще случилось?

  • Правительство все больше тратится на Латгалию, как передний край обороны против России. Сегодня кабмин одобрил еще 640 млн на обустройство восточного приграничья.

  • НАТО решило серьезно охранять кабели на Балтике. Генсек альянса Марк Рютте сообщил, что организация задействует для охраны кабелей на Балтике корабли, самолеты и беспилотники.

  • Врач Навального не смог устроиться на работу в Латвии — он оформил документы и сдал латышский на С1, но полгода ждал одобрения квалификации — и уехал в Дубай.

  • Правительство пытается решить вопрос с ценами и продуктами в магазинах. Кабмин подал законопроект о наказаниях за дискриминацию поставщиков. Сами магазины против.

  • Вчера у аэропорта Риги замечены неизвестные дроны — из-за этого три рейса не смогли приземлиться, а один вылетел с опозданием. Аэропорт обратился в полицию и СГБ.

Что стоит почитать?

  • Латвия пустеет. Коллеги из общественных медиа Латвии посчитали, откуда чаще всего уезжают латвийцы.

  • Евро теперь равен доллару. Разбираемся, как это повлияет на нашу с вами жизнь.

  • В Риге все еще стоит памятник "латышским стрелкам", которые раньше звались "красными". И его тоже предлагают снести. Рассказываем, что это за стрелки и почему монумент хотят убрать даже гиды.

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