Армения развернулась от России к ЕС? Главное за вторник, 14 января

Правительство выделит для поддержки Латгалии беспрецедентно щедрое финансирование, НАТО усилит охрану критической инфраструктуры на Балтике корабли, в рижском аэропорту замечены неопознанные дроны, а врач Алексея Навального выучил латышский язык, но не смог остаться в Латвии. В Брюсселе в это время приступают к обсуждению идеи начать процедуру вступления Армении в Евросоюз. Зачем это нужно Еревану, как на такой шаг отреагирует Москва и насколько велика вероятность нового обострения армяно-азербайджанского конфликта?

Что случилось?

Правительство Армении официально объявило о желании взять курс на Европу. В парламент страны передан законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что решение по этому вопросу "может быть принято только путем референдума", но подготовленный документ является началом для обсуждения с ЕС дорожной карты евроинтеграции.

Власти России отреагировали незамедлительно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Армения не может быть одновременно членом Евросоюза и Евразийского экономического союза* (ЕАЭС).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на днях назвал Армению "фашистским государством", призвав Францию и другие страны прекратить поставки оружия Еревану. Алиев также заявил о планах "открыть" Зангезурский коридор, который объединил бы основную часть Азербайджана с его нахичеванским анклавом на границе Турции. Глава правительства Армении Никол Пашинян расценил заявления азербайджанского лидера как попытку обосновать новую эскалацию в регионе.

Почему это важно?

В случае Армении вопросы экономики и геополитической ориентации следует рассматривать в контексте не урегулированного военного конфликта с Азербайджаном. В прошлом году Армения двинулась в сторону выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)** – военной организации, где доминирует Россия. Непосредственной причиной этих изменений в политике стал проигрыш в войне за Нагорный Карабах (НК) – до недавнего прошлого сепаратистский регион Азербайджана, долгие годы выживавший благодаря всесторонней поддержки из Еревана.

Армения не смогла отстоять НК в войне с Азербайджаном, а правительство и общество обвиняют в случившемся Москву, не принявшей в войне активного участия (по формальным причинам: Нагорный Карабах не является международно признанной территорией Армении).

В рамках продолжающегося противостояния с Азербайджаном (мирный договор так и не подписан), Армения решила сделать ставку на поддержку Запада, особенно Франции – поддерживающей Ереван страны с большой армянской диаспорой. Идея о вступлении в ЕС - это, несомненно, заявка на пересмотр отношений с Москвой. Проблема, однако, заключается в том, что оказать действенную военную помощь Армении той же Франции не так легко, а процесс вступления в ЕС может сильно затянуться.

Экономика Армении сильно зависит от доступа к рынку России и других стран ЕАЭС. Торговый оборот между Россией и Арменией растет. В 2024 году он удвоился по сравнению с 2023-м достигнув 10,2 миллиарда долларов. Армения по-прежнему зависит от российского газа. Возможно, Ереван помогал России обходить санкции

Что дальше?

В понедельник, 13 января, министр экономики Армении Геворг Папоян уточнил , что Армения не собирается выходить из ЕАЭС. Речь-де идет о параллельных процессах. Как это может происходить на практике, непонятно.

В Брюсселе заявления Еревана восприняли с воодушевлением. Официальный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Анита Хиппер сообщила : Брюссель проанализирует одобренный правительством Армении законопроект о начале процесса вступления в организацию. Отношения Армении и ЕС сейчас переживают фазу интенсивного развития. В прошлом году в Брюсселе было принято решение о запуске диалога по либерализации визового режима и выделении Еревану из Европейского фонда мира поддержки в 10 миллионов евро.

Сближение с Арменией в Брюсселе рассматривают как некоторый реванш за провал евроинтеграции Грузии (подробно мы писали об этом тут ). Однако нельзя забывать и то, что для Еревана переориентация на Европу потребует масштабных реформ и реструктуризации экономики. Именно поэтому наиболее вероятно, что Армения окончательно заморозит отношения с ОДКБ, но продолжит до последнего свое членство в ЕАЭС. Если этому не помешают Москва и Баку.

Примечательная деталь: в Европарламенте нового созыва делегацию по сотрудничеству со странами Южного Кавказа, в том числе Арменией, возглавляет латвийский евродепутат Нил Ушаков.

Запутались в аббревиатурах? У нас есть маленькая справка!

*ЕАЭС

Цель Евразийского экономического союза напоминает первоначальную задачу Евросоюза - создание единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. В ЕАЭС сейчас входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия. Они торгуют на привилегированных условиях друг с другом и еще с рядом других государств (Китаем, Сербией, Ираном и т.д.). Граждане стран ЕАЭС могут свободно - без виз и загранпаспортов - перемещаться по территории объединения для работы и туризма, а также могут получать пенсию в других государствах объединения.

**ОДКБ

Организация договора о коллективной безопасности (подписан в 1992 году) - военно-политический блок, который в большей степени занимается вопросами, связанными с защитой стран региона. В него входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Россия. 22 февраля 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о замораживании членства страны в ОДКБ из-за ухудшения отношений с Россией. При этом на территории Армении в Гюмри продолжает действовать российская военная база. Вопрос об передислокации российских военных в повестке в настоящее время не стоит, заявил 8 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. ОДКБ никак не участвовала ни в войне в Украине, ни в войне на территории Нагорного Карабаха. Единственный кейс использования договора для наведения порядка в последние годы — приезд силовиков других стран для подавления протестов в Казахстане в начале 2022 года.

Что еще случилось?

Правительство все больше тратится на Латгалию, как передний край обороны против России. Сегодня кабмин одобрил еще 640 млн на обустройство восточного приграничья.

НАТО решило серьезно охранять кабели на Балтике. Генсек альянса Марк Рютте сообщил , что организация задействует для охраны кабелей на Балтике корабли, самолеты и беспилотники.

Врач Навального не смог устроиться на работу в Латвии — он оформил документы и сдал латышский на С1, но полгода ждал одобрения квалификации — и уехал в Дубай.

Правительство пытается решить вопрос с ценами и продуктами в магазинах. Кабмин подал законопроект о наказаниях за дискриминацию поставщиков. Сами магазины против.

Вчера у аэропорта Риги замечены неизвестные дроны — из-за этого три рейса не смогли приземлиться, а один вылетел с опозданием. Аэропорт обратился в полицию и СГБ.

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