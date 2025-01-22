Kur ir mana lidmašīna: какой будет развязка в саге об airBaltic? Главное в среду, 22 января
Fоtо: Midjourney/DELFI

Сегодня вечером Рига обрела бюджет на 2025 год. Дональд Трамп не исключает, что окажет давление на Владимира Путина - включая ужесточение санкций - ради мира в Украине. Среди граждан третьих стран, находящихся в Латвии, уменьшается доля граждан России и растет - приезжих из Индии и Средней Азии. И уже полгода - перед началом процесса перехода контрольного пакета акций airBaltic в частные руки - продолжается сага вокруг будущего национальной авиакомпании. Об этом - расскажем поподробнее.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

По всем признакам близится развязка саги о будущем национальной авиакомпании airBaltic. Еще в августе прошлого года правительство решило, что после первоначального публичного предложения (IPO) акций airBaltic Латвийское государство должно сохранить за собой 25% плюс одну акцию в капитале авиакомпании. До того, как акции компании начнут котироваться на бирже, власти ищут стратегического инвестора. Неофициально говорят о том, что это будет немецкая авиакомпания Lufthansa.

Сейчас государству принадлежат 97 % акций airBaltic, остальные 3 % акций авиаперевозчика - датскому предпринимателю Ларсу Туссену.

Все полгода, прошедшие с решения правительства, airBaltic сотрясают скандалы.

  • Перед IPO Кабинет министров сократил уставной капитал авиакомпании почти на полмиллиарда евро. Эксперты сходятся во мнении, что государство никогда не сможет вернуть все средства, вложенные за все годы в airBaltic;

  • 2 января airBaltic сообщила об отмене почти 5000 летних рейсов из столиц стран Балтии и Тампере:компания Pratt & Whitney, обслуживающая новые самолеты Airbus A220-300, не успевает выполнять заказы. При этом airBaltic сдает свои новые самолеты в аренду Lufthansa. Позже исполнительный директор авиакомпании Мартин Гаусс рассказал, что airBaltic не может отказать Lufthansa и забрать самолеты их для "своих" рейсов - это чревато штрафными санкциями. Когда airBaltic берет в такой ситуации в аренду самолеты постарше для своих рейсов - это не устраивает пассажиров.

  • В начале января стало известно, что четверть флота airBaltic не летает уже несколько месяцев;

  • На фоне этого скандала глава правления airBaltic Клавс Васкс заявил, что перед IPO Латвийского государству предстоит еще раз вложиться в авиакомпанию.

  • От политиков зазвучали призывы к смене руководства airBaltic. Вспомнили о том, что Мартин Гаусс только в прошлом году заработал в airBaltic 829 тысяч евро, с 2012 года - более 11 млн евро.

  • На этой неделе собрание акционеров приняло решение с 11 февраля сменить трех из четырех членов совета airBaltic, включая председателя Клавса Васкса. Четвертый член совета - акционер Ларс Туссен - продолжит работу. Что будет с Гауссом - неясно.

Почему это важно?

Во-первых, потому что мы все - налогоплательщики. Все годы мы гордились тем, что у Латвии - в отличие от Литвы и Эстонии - есть своя национальная авиакомпания. Но в реальности государство периодически щедро субсидировало airBaltic - из уплаченных нами налогов.

Сможет ли государство "отбить" эти деньги, продав контрольный пакет авиакомпании? И сделает ли государство последнюю финансовую инъекцию в airBaltic перед тем, как заключить соглашение со стратегическим инвестором и выставить акции на биржу?

Во-вторых, мы - авиапассажиры. И нам важно, как смена акционеров airBaltic скажется на удобстве авиасообщения из Риги.

Станет ли отказ государства от контрольного пакета airBaltic концом эпохи существования в Латвии национальной авиакомпании? Превратится ли airBaltic в дочку крупной авиакомпании? Станет ли нам от этого лучше или хуже?

Что дальше?

Уже в ближайшие недели будет завершен процесс привлечения стратегического инвестора, заявил 20 января госсекретарь Министерства сообщения Андулис Жидковс. Он не подтвердил официально, что речь идет о Lufthansa, сказав лишь, что инвестор - известная респектабельная авиакомпания.

Сколько акций и по какой цене приобретет стратегический инвестор - неизвестно. Как и неизвестно, по какой цене будут предлагаться акции в ходе IPO. Ранее предполагалось, что через IPO авиакомпания привлечет 300 млн евро, но Мартин Гаусс утверждал, что стоимость airBaltic выше.

А мы очень надеемся, что хотя бы со временем мы, налогоплательщики и авиапассажиры, получим ответы на все вопросы, заданные в этом тексте.

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