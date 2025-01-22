Kur ir mana lidmašīna: какой будет развязка в саге об airBaltic? Главное в среду, 22 января

Сегодня вечером Рига обрела бюджет на 2025 год. Дональд Трамп не исключает, что окажет давление на Владимира Путина - включая ужесточение санкций - ради мира в Украине. Среди граждан третьих стран, находящихся в Латвии, уменьшается доля граждан России и растет - приезжих из Индии и Средней Азии. И уже полгода - перед началом процесса перехода контрольного пакета акций airBaltic в частные руки - продолжается сага вокруг будущего национальной авиакомпании. Об этом - расскажем поподробнее.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

По всем признакам близится развязка саги о будущем национальной авиакомпании airBaltic. Еще в августе прошлого года правительство решило , что после первоначального публичного предложения (IPO) акций airBaltic Латвийское государство должно сохранить за собой 25% плюс одну акцию в капитале авиакомпании. До того, как акции компании начнут котироваться на бирже, власти ищут стратегического инвестора. Неофициально говорят о том, что это будет немецкая авиакомпания Lufthansa.

Сейчас государству принадлежат 97 % акций airBaltic, остальные 3 % акций авиаперевозчика - датскому предпринимателю Ларсу Туссену.

Все полгода, прошедшие с решения правительства, airBaltic сотрясают скандалы.

Перед IPO Кабинет министров сократил уставной капитал авиакомпании почти на полмиллиарда евро. Эксперты сходятся во мнении, что государство никогда не сможет вернуть все средства, вложенные за все годы в airBaltic;

2 января airBaltic сообщила об отмене почти 5000 летних рейсов из столиц стран Балтии и Тампере:компания Pratt & Whitney, обслуживающая новые самолеты Airbus A220-300, не успевает выполнять заказы. При этом airBaltic сдает свои новые самолеты в аренду Lufthansa. Позже исполнительный директор авиакомпании Мартин Гаусс рассказал , что airBaltic не может отказать Lufthansa и забрать самолеты их для "своих" рейсов - это чревато штрафными санкциями. Когда airBaltic берет в такой ситуации в аренду самолеты постарше для своих рейсов - это не устраивает пассажиров.

В начале января стало известно, что четверть флота airBaltic не летает уже несколько месяцев;

На фоне этого скандала глава правления airBaltic Клавс Васкс заявил, что перед IPO Латвийского государству предстоит еще раз вложиться в авиакомпанию.

От политиков зазвучали призывы к смене руководства airBaltic. Вспомнили о том, что Мартин Гаусс только в прошлом году заработал в airBaltic 829 тысяч евро, с 2012 года - более 11 млн евро.

На этой неделе собрание акционеров приняло решение с 11 февраля сменить трех из четырех членов совета airBaltic, включая председателя Клавса Васкса. Четвертый член совета - акционер Ларс Туссен - продолжит работу. Что будет с Гауссом - неясно.

Почему это важно?

Во-первых, потому что мы все - налогоплательщики. Все годы мы гордились тем, что у Латвии - в отличие от Литвы и Эстонии - есть своя национальная авиакомпания. Но в реальности государство периодически щедро субсидировало airBaltic - из уплаченных нами налогов.

Сможет ли государство "отбить" эти деньги, продав контрольный пакет авиакомпании? И сделает ли государство последнюю финансовую инъекцию в airBaltic перед тем, как заключить соглашение со стратегическим инвестором и выставить акции на биржу?

Во-вторых, мы - авиапассажиры. И нам важно, как смена акционеров airBaltic скажется на удобстве авиасообщения из Риги.

Станет ли отказ государства от контрольного пакета airBaltic концом эпохи существования в Латвии национальной авиакомпании? Превратится ли airBaltic в дочку крупной авиакомпании? Станет ли нам от этого лучше или хуже?

Что дальше?

Уже в ближайшие недели будет завершен процесс привлечения стратегического инвестора, заявил 20 января госсекретарь Министерства сообщения Андулис Жидковс. Он не подтвердил официально, что речь идет о Lufthansa, сказав лишь, что инвестор - известная респектабельная авиакомпания.

Сколько акций и по какой цене приобретет стратегический инвестор - неизвестно. Как и неизвестно, по какой цене будут предлагаться акции в ходе IPO. Ранее предполагалось, что через IPO авиакомпания привлечет 300 млн евро, но Мартин Гаусс утверждал , что стоимость airBaltic выше.

А мы очень надеемся, что хотя бы со временем мы, налогоплательщики и авиапассажиры, получим ответы на все вопросы, заданные в этом тексте.

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