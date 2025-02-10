Начался предвыборный период: запрет на рекламу на русском и ответственность за "дипфейки". Главное в понедельник, 10 февраля
Fоtо: Midjourney/DELFI

В будущем из Риги будут летать напрямую в Нью-Йорк. За год масло подорожало на 27,1%, зато сахар стал дешевле на 27,5%. А в Латвии официально стартовал предвыборный период - об этом подробнее.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что произошло?

В субботу, 8 февраля, официально стартовал 120-дневный предвыборный период, предваряющий выборы в самоуправления, которые состоятся 7 июня. В этот день гражданам предстоит избрать 36 краевых и 7 городских дум, включая Рижскую думу.

В эти 120 дней действуют ограничения, которые партии должны соблюдать, рекламируя себя. Главное - лимит предвыборных расходов: не больше, чем установлено законодательством. Поэтому до наступления официального предвыборного периода партии так усиленно рекламируют себя, повышая узнаваемость как бренда, так и потенциальных кандидатов - траты до 8 февраля не подлежат строгой отчетности.

В нынешний предвыборный период будут действовать ограничения, которых ранее не было:

  • Оплаченная предвыборная реклама в СМИ, буклетах, книгах, открытых и закрытых общественных пространствах может быть только на государственном языке (включая латгальский и ливский). То есть, русский язык, что особенно актуально в Риге и Латгалии, в предвыборной рекламе использоваться больше не может. В то же время кандидат в депутаты может очно общаться с избирателем на любом языке.

  • Если в агитации используется созданное искусственным интеллектом изображение человека или событие, не соответствующее реальности, это нужно четко и однозначно указать. За дипфейки с ложной и дискредитирующей информацией теперь есть уголовная ответственность. Закон появился не на пустом месте. Сейчас технологии позволяют, к примеру, создать ролик, в котором политик говорит речь, которую он никогда не произносил - такую озвучку можно наложить на видео.

  • Еще теперь нельзя использовать ботов для рассылки агитации - за или против того или иного кандидата.

Почему это важно?

От того, как политические силы могут рекламировать себя, во многом зависит и их результат на выборах.Парадокс ситуации с запретом на русский язык в том, что в Риге - самом крупном самоуправлении страны - исход выборов во многом будет зависеть о того, дойдут ли до избирательных участков и за кого проголосуют именно русскоязычные избиратели. То, что голосование русскоязычных граждан - одна из главных интриг выборов в Рижскую думу, уже указал социолог Арнис Кактиньш.

Запрет на оплаченную агитацию на русском языке ударяет по частным медиа, которые лишаются возможности заработать на политической рекламе в предвыборной период. В то же время политические силы, ориентированные на русскоязычных граждан, несомненно найдут способ обратиться к своей целевой аудитории через соцсети, которые надзирающим учреждениям контролировать сложнее. Запрет лишь укрепит тренд на снижение роли традиционных СМИ и повышение роли глобальных соцсетей. Введение новых запретов, связанных с использованием технологий в предвыборной агитации, также доказывает: уход политической рекламы в соцсети влечет за собой новые, еще не до конца изученные риски манипуляции общественным мнением.

Что дальше?

В четверг, 13 февраля, Конституционный суд сообщит о своем вердикте по делу об использовании языков в предвыборной агитации, возбужденном по заявлению партии "Согласие". Истцы требуют признать несоответствующим норму об ограничении языков 100-й статье Сатверсме, устанавливающей, что у каждого есть право на свободу слова, а цензура запрещена. Но вне зависимости от приговора суда - запрет уже действует.

Что же касается манипуляций при помощи технологий, то каждому избирателю в ходе предстоящей кампании следует быть максимально критичным к предвыборной агитации. Возможно, нынешняя предвыборная кампания будет первой в Латвии, когда использовались "дипфейки".

Что еще случилось?

  • Начнем с двух хороших транспортных новостей. Первая. Авиакомпания Norse Atlantic Airways планирует в будущем запустить прямые рейсы из Риги в Нью-Йорк. Сейчас в США надо лететь с пересадками — например, через Стамбул или Амстердам.

  • А на маршруте Вильнюс-Таллинн теперь на одну пересадку меньше. Поезда будут следовать сразу из Литвы в Валгу. Кроме того, единый билет на весь маршрут теперь можно купить сразу на сайте LTG Link — и он будет дешевле на 15 евро.

  • Страны Балтии перешли из БРЭЛЛ в единую энергетическую сеть ЕС. Проблем не было. А биржевые цены на электроэнергию сегодня даже ниже, чем в пятницу.

  • Подводим итоги инфляции за год. Цены выросли в среднем на 3%. Рекордсмен подорожания — сливочное масло, подешевения — сахар.

  • Politico пишет, что страны ЕС думают о легальных способах захвата российского "теневого флота" танкеров. Эксперты сомневаются, что из этого что-то получится.

  • В Риге снимают фильм про Путина. Для этого перекрывают улицы.

  • На "Евровидение" от Латвии поедет группа Tautumeitas

Что стоит почитать?

  • Украинский публицист Дмитрий Гордон дал жесткое интервью Delfi. Обсудили россиян, развал России, Путина и Кобзона.

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