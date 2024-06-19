Foto: Proekt.media

Российское оппозиционное расследовательское издание "Проект" выпустило документальный фильм-расследование про главу Чечни Рамзана Кадырова и его клан - "Вертикаль Кадырова". Казалось бы, биография чеченского "падишаха" изучена под лупой и ничего нового сказать уже нельзя. Однако, журналистам "Проекта" удалось это сделать. Фильм дает гораздо больше информации, чем даже хотели сказать авторы.

Из фильма журналистов "Проекта" следует, что Рамзан Кадыров и весь его семейный средневековый режим правления Чечней - творение рук Москвы, результат откровенно колониального подхода к ней всех российских правителей, начиная с 1991 года.

"Вертикаль Кадырова" от начала Первой чеченской войны в 1994 году приводит нас в день сегодняшний, где глава Чечни (официальная должность) Рамзан Кадыров, одутловатый и болезненный, может не пережить завтрашний день и судорожно назначает своих детей, племянников, зятьев, кумовьев и престарелых наемных убийц на все мало-мальски значимые должности в республике.

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