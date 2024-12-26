Потолок пенсионного возраста и необходимый стаж, доплата за советский стаж, размер минимальной пенсии по старости, ежегодная индексация, новое распределения взносов во втором пенсионном уровне, а также новый порядок налогообложения пенсий и иных доходов. Портал Delfi обобщил информацию о том, какие изменения ждут пенсионеров в 2025 году.
На какую пенсию можно расчитывать?
Что делать, если вы работающий пенсионер с пенсией до 1000 евро?
Что делать, если вы хотите разделить необлагаемый минимум пенсионера? А если вы не хотите делить его?
Когда надо выбрать вариант и подать данные?
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