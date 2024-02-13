Foto: Māris Morkāns

Виктор Глухов был среди "звезд" 40-й школы: на него шли. В 2012 году учитель математики переехал жить в Англию и преподавать в DLD College London. Пользуясь визитом Глухова в Ригу, портал Delfi поговорил об открытом письме, в котором учителя математики государственных гимназий призывают отменить нелогичные и разрушительные по их мнению стандарты предмета в рамках реформы Skola 2030 и вернуться к прежним. (Подробности — здесь.) Контраргумент МОН — новая программа ближе к европейской.

В Латвии учитель математики Виктор Глухов преподавал с 1988 года в нескольких школах (40-й, 22-й, 80-й, Ринужи), за свои заслуги получал "Золотую ручку" и премию Атиса Кронвальда "За значительные достижения в педагогической деятельности", был лауреатом наград Кабинета Министров.

В 2012 году он перебрался в Лондон, где до недавнего времени преподавал математику в частной школе DLD College для старшеклассников. В колледже в основном там учатся иностранные ученики, которые приехали в Англию, чтобы поступить в местные университеты — им надо было подтянуться к местным стандартам. Очень высоким. (Подробнее о том, как устроено английское образование учитель рассказывал здесь.) Сегодня Виктор ведет математические кружки в сотрудничестве с онлайн-школой AHEAD и дает частные уроки.

За реформами в Латвии, признается Глухов, он следил "исключительно по касательной" и экспертом в образовании себя не считает, но письмо гимназических математиков — уважаемых коллег по цеху — внимательно изучил и согласен со многими аргументами, чего не скажешь о контраргументах министерства.

На какие вопросы ответил Виктор Глухов:

  • Какая ситуация была до Skola 2030?
  • Нужна ли была реформа и какая?
  • Математику надо подавать "ближе к жизни"?
  • Надо ли нам "равняться на Европу"?
  • Правильно ли объединять геометрию с алгеброй?
  • Нарушает ли Skola 2030 логику предметов?
  • Надо ли связать предметы между собой?
  • Правда, что школьники разучились анализировать и делать выводы?
  • "Текстовых задач стало в 7 раз меньше" — это караул?
  • Достаточен ли уровень уроков математики в Латвии?
  • Так как лучше учить математику в Латвии?

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