В пятницу, 19 апреля, Сейм утвердил профессионального дипломата, бывшего заместителя генсека НАТО Байбу Браже в должности министра иностранных дел. За беспартийного кандидата, выдвинутого премьерским "Новым Единством", проголосовали 66 депутатов, против были 11 парламентариев, воздержались 9.
Представляя кандидата в министры иностранных дел, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") подчеркнула, что Байба Браже - профессионал и сильная личность.
"Основные внешнеполитические задачи, конечно, остаются неизменными. Первый и очень важный вопрос, в котором личный опыт Байбы Браже будет очень полезен для нас как государства — это сильный и единый альянс НАТО для укрепления способностей Латвии в сдерживании и обороне. Во-вторых, я упомяну необходимость в сильном, конкурентоспособном и едином Европейском союзе, что дает вложения в рост, благосостояние и безопасность Латвии. В-третьих, отмечу непоколебимую поддержку Украины. Мы все украинские патриоты, и в военном, и в финансовом, и в политическом плане мы продолжим защищать Украину до победы Украины, и в этом контексте я, конечно, очень положительно оцениваю опыт Байбы Браже и ее деятельность именно по защите интересов Украины", - сказала Силиня.
Поддержка Браже коалиционными "Новым Единством", Союзом "зеленых" и крестьян и "Прогрессивными" была гарантирована. Однако решение поддержать беспартийного кандидата приняли и некоторые оппозиционные политические силы, отказавшись от стандартной практики голосовать против всех предложений, исходящих от коалиции. Несмотря на то, что оппозиционеры традиционно сыпали с трибуны Сейма упреками в адрес правительства и премьерского "Нового Единства", в этот раз большинство - "Объединенный список" и "Латвия на первом месте" - проголосовали за коалиционного кандидата в министры. Воздержалось оппозиционное Национального объединения, против были депутаты от "Стабильности".