В программе Латвийского телевидения "Kas notiek Latvijā?" в ходе интервью с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") были озвучены ставки подоходного налога с жителей, которые фигурировали в сценарии налоговых изменений, который забраковали партнеры правительства. Об этом пишет портал LSM.lv.

Черновик сценария налоговых изменений, попавший в распоряжение "Kas notiek Latvijā?", предусматривает введение с 2026 года четырех ставок подоходного налога (IIN). Действующую самую низкую ставку, которая составляет 20%, планируется сохранить только для доходов до 9000 евро в год. Этот порог соответствует планируемому размеру минимальной месячной зарплаты. Сейчас ставка в 20% применяется к доходами до 20 тысяч евро в год.

Доходы, превышающие 9000 евро в год, но не превышающие 48 000 евро в год, с 2026 года предлагается облагать по ставке IIN в размере 26%. Доходы от 48 000 евро в год до 105 300 евро в год – по ставке 28%, доходы свыше 105 300 евро в год - по ставке 36,1%.

Одновременно с 2026 года предлагается ввести фиксированный необлагаемый минимум подоходного налога (IIN), отказавшись от дифференцированного необлагаемого минимума.

Премьер-министр, комментируя это предложение в программе "Kas notiek Latvijā?", не согласилась с тем, что такую прогрессивную шкалу следует рассматривать как повышение налога, подчеркнув, что увеличение необлагаемого минимума означает поддержку для тех, кто получает небольшие зарплаты

Сценарий, предложенный для обсуждения, который теперь обещают пересмотреть после резкой критики со стороны партнеров, предусматривал также сокращение с следующего года доли обязательных взносов государственного социального страхования (VSAOI), направляемых на второй пенсионный уровень, с текущих 6% до 4%, одновременно предусматривалось снизить ставку VSAOI с 34,09% до 33,09%. А именно планировалось уменьшить ставку VSAOI, уплачиваемую работодателями, на один процентный пункт.

Весь этот пакет решений - введение четырех ставок подоходного налога с жителей и фиксированного необлагаемого минимума, а также сокращение взносов по 2-й пенсионный фонд - Эвика Силиня назвала компромиссным предложением.

Напомним, что в среду, 21 августа, Министерство финансов - из-за критики партнеров - отменило презентацию для масс-медиа налоговых изменений.

Читайте о том, какие еще изменения предлагались: Предложения Минфина: снижение выплат во 2-й пенсионный уровень, рост минимальной зарплаты, изменение подоходного налога

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