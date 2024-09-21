В пятницу, 20 сентября, мать забрала двух своих детей, больных дифтерией, из детской больницы вопреки рекомендациям врачей. В субботу утром оба родителя были задержаны, а дети возвращены в стационар, сообщили порталу Delfi Государственной полиции.

По данному факту начат уголовный процесс по части 2 статьи 141 Уголовного закона Латвии - о намеренном оставлении без помощи в ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, лица, неспособного самостоятельно о себе позаботиться в силу малолетства, старости, болезни или бессилия, если виновный имел возможность оказать помощь пострадавшему и был обязан заботиться о нем либо если виновный сам поставил лицо в опасное для жизни положение.

По указанной статье виновным грозит наказание вплоть до реального лишения свободы на срок до двух лет.

Как пишет агентство LETA, родители задержаны на 48 часов. Они находятся в изоляторе временного содержания. Решение о применение меры пресечения будет принято позже.

Утром в субботу, 21 сентября, сотрудникам полиции удалось выяснить местонахождение детей.

Одновременно Сиротский суд решил лишить родителей права опеки над детьми, сообщили в суде.

Несовершеннолетние, в свою очередь, были доставлены в больницу, а их родители задержаны, пояснил порталу Delfi в полиции.

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