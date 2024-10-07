Вечером в воскресенье программа латвийского телевидения De facto опубликовала очередной выпуск, посвященный "Невзлингейту". Материалы программы подтвердили заявление Владимира Ашуркова, ранее сделанное Delfi. Начальник Госполиции Арманд Рукс заявил журналистам программы, что уголовного дела против Ашуркова в Латвии нет. По факту подделки паспорта негражданина Латвии, которым пользовался Анатолий Блинов, начат уголовный процесс.

De facto опубликовало расширенную версию переписки, полученной от ФБК, из которой следует, что бывший российский адвокат Анатолий Блинов не просто предлагал бывшему российскому олигарху Леониду Невзлину возбудить уголовное дело за деньги и даже называл расценки (предположительно 50 тыс евро), но и, якобы, почти договорился об этом и даже приобрел криптовалюту USDT для оплаты. Но заказ, якобы, сорвался из-за смены прокурора. Как ранее сообщал ФБК, дело планировалось возбудить почему-то в связи с банкротством латвийского банка Baltic International Bank.

В конце 2023 года Блинов сообщил Невзлину, что ему "звонили из Риги, есть супер-новости". De facto трактует это заявление, как подтверждение возбуждения уголовного дела.

Напомним, 12 сентября Фонд по борьбе с коррупцией (ФБК), российская оппозиционная организация основанная Алексеем Навальным, опубликовала громкое расследование. В нем со ссылкой на онлайн-переписку бывшего совладельца компаниии ЮКОС Леонида Невзлина с Анатолием Блиновым, говорилось, что Невзлин через Блинова заказал нападения на нескольких руководителей ФБК, в частности, атаку на Леонида Волкова. В марте его избили молотком в Вильнюсе двое нанятых в Польше преступников. Оба были арестованы еще в апреле. Так же из переписки следовало, что осенью 2023 года Блинов якобы пытался заказать в Латвии возбуждение уголовного дела против живущего в Лондоне бывшего руководителя ФБК Владимира Ашуркова. С тех пор Блинов был арестован в Польше, делом занялась польская контрразведка и ФБР, а власти Литвы и Латвии пообещали тщательно расследовать все подробности дела.

Ликвидатор BIB адвокат Олавс Церс завил De facto, что ему никто не предлагал "дать взятку или подкупить в связи с обязанностями ликвидатора BIB", но, если бы кто-то выдвинул такое предложение, он бы незамедлительно сообщил об этом в полицию.

На следующий день после выхода расследования Владимир Ашурков рассказал Delfi, что в декабре 2023 года старший следователь британского Serious Fraud Office (SFO) - ведомства, занимающегося расследованиями обвинений в коррупции, взяточничестве и мошенничестве и юридической помощью другим странам Клайд Марклью уведомил его, что с ним хотят встретиться латвийские следователи. Встреча состоялась в марте этого года в Лондоне. Подробнее читайте - Заказ на уголовное дело? О чем латвийские следователи беседовали с российским оппозиционером Ашурковым Ашуркова допрашивали двое высокопоставленных следователей - старший инспектор Татьяна Гордина, и главный инспектор Инесе Хофмане, а также прокурор рижского окружного суда Дмитрий Троицкий. Однако допрос не имел отношения к BIB, а касался неисполненного Ашурковым предварительного договора о покупке особняка в Лондоне, принадлежавшего латвийскому банку PNB. Ашурков рассказал Delfi, что подписал договор в 2019 году, но никаких денег банку не платил и особняк так и не приобрел.



Программа De facto подтвердила эту информацию. По ее сведениям, PNB согласился продать принадлежавшую ему компанию Calleri Limited, владевшую особняком, Ашуркову. Стороны договорились о рассрочке, но не об окончательной сумме сделки. Несколько дней спустя право требования по сделке перешли к одному из новых акционеров банка - некоему Саиду Мехраику. Но и он не расплатился с банком - умер.

Отметим, в день публикации интервью Ашуркова редакция Delfi обратилась в Госполицию с вопросами о том, возбуждалось ли в Латвии уголовное дело против Владимира Ашуркова. Ответа Delfi так и не получили.

Вчера начальник Госполиции Арманд Рукс заявил De facto, что уголовного процесса против Ашуркова Госполиция не возбуждала, и в других делах он не фигурирует. Тем не менее, Арманд Рукс оговорился, что его ведомство не единственное, которое может проводить уголовные расследования в Латвии, и все "надо тщательно проверить". Допрос Ашуркова в Лондоне, по его словам, был проведен "в совершенно другом контексте". Он также заявил, что возможную коррупции в полиции должно расследовать Бюро внутренней безопасности. Это ведомство пока не комментировало ситуацию

Кроме того, De facto стало известно, что Анатолий Блинов и его латвийский посредник Дмитрий Челебий летом, еще до публикации расследования ФБК, пытались продать телефоны, содержащие переписку с Невзлиным. Программа обращает внимание, что 28 июня в телеграм-канале La Mafia, публикующем сведения о латвийском криминальном мире, появились две публикации. В первой Челебия называют "мойщиком и обнальщиком", во второй связывают с убийством, которое в 2018 году совершил его шофер. Программа утверждает, что канал связан с основателем сайте kompromat.lv Леонидом Якобсоном. Подробнее о том, кто такой Дмитрий Челебий - Diena и The Insider: к организации нападения на Волкова может быть причастен латвийский "решала" Дмитрий Челебий

Ранее De facto также на основании переписки Невзлина с Блиновым, уличила его участии в кампании Невзлина против подсанкционного российского олигарха, латвийского гражданина Петра Авена, живущего сейчас в собственном поместье под Ригой. По данным программы, Якобсон и российский эмигрант Дмитрий Саввин писали на компанию Авена писали заявления о нарушениях санкционного режима против компании Авена IDS Borjomi Europe и получили от литовского фонда Невзлина Cooperation for Democracy 22 тысячи евро. Эту деятельность также координировал Анатолий Блинов.

Подробнее о связи Якобсона с Невзлиным читайте - "Невзлингейт" набирает обороты в Латвии. Местные масс-медиа замешаны в битвах компроматов российских олигархов (ДОПОЛНЕНО)

Якобсон свою связь с Невзлиным отрицал, назвал корреспондента De facto "ФСБ" и пригрозил судом. Авен недавно потребовал возбудить против Якобсона уголовное дело о клевете. Тем не менее, 7 октября, kompromat.lv опубликовал следующий материал, в котором повторил дезавуированные тезисы политических суррогатов Михаила Ходорковского о связи ФБК с российскими спецслужбами и лоббировании интересов Авена в Латвии.

Программа также сообщила , что полиция начала уголовный процесс по факту подделки паспорта негражданина Латвии, мелкого воришки Сергея Штурбы. Этим паспортом пользовался, вклеив в него свою фотографию, Анатолий Блинов. Сведения об этом также содержались в переписке, опубликованной ФБК.

Этот уголовный процесс станет вторым официальным расследованием в Латвии, связанным с "Невзлингейтом". В пятницу Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сообщило , что начало ведомственную проверку возможной коррупции в латвийских правоохранительных органах на основании расследования ФБК.

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