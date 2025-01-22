Чтобы сократить число погибших и тяжело пострадавших в ДТП в Латвии, необходимо не только улучшить инфраструктуру и внести изменения в систему штрафов, но и поменять отношения общества, отмечают участники дискуссии в программе Delfi TV "Kāpēc". Исследования показывают, что в Латвии гораздо более приемлемо разговаривать по телефону за рулем, чем в церкви или театре, хотя риски от такого поведения несоизмеримы.

Профессор Латвийского университета Иварс Аустерс подчеркивает, что важны не только неизбежность наказания, но и взаимный контроль водителей, если кто-то на дороге ведет себя неподобающим образом.

Год на латвийских дорогах начался трагически — за первые две недели погибли уже восемь человек. Одним из самых резонансных стало ДТП на Вентспилсском шоссе, где в результате необдуманных действий водителя произошла авария с автобусом школьников, два человека погибли.

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